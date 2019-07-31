Больше всех получит за III квартал «Народный фронт», а меньше всех – «Батькивщина»

Фото: НАПК

Шесть партий Верховной Рады получат более 150 миллионов гривен из госбюджета https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8 2019-07-31T13:32:00+03:00 Политика Больше всех получит за III квартал «Народный фронт», а меньше всех – «Батькивщина»

В Украине снова распределили бюджетные деньги на финансирование партий. Шести политическим силам Верховной Рады VIII созыва предоставят финансирование их деятельности из государственного бюджета на общую сумму в чуть более 150 миллионов гривен. Соответствующее решение приняло Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Так, в третьем квартале этого года бюджетное финансирование получат следующие парламентские партии:

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"Народный фронт" – 36 363 350,00 гривен;

– 36 363 350,00 гривен; "Европейская солидарность" (Блок Петра Порошенко "Солидарность") – 35 841 525,00 гривен;

(Блок Петра Порошенко "Солидарность") – 35 841 525,00 гривен; "Радикальная партия Олега Ляшко" – 12 231 425,00 гривен;

– 12 231 425,00 гривен; "Батькивщина" – 9 329 475,00 гривен;

– 9 329 475,00 гривен; "Самопомощь" – получит 32 164 600,00 гривен, из которых 14 142 012,50 гривен – это средства при соблюдении предусмотренного законодательством гендерного принципа.

"Оппозиционный блок" в III квартале 2019 года получит средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политической партии в размере 50% (за II и III кварталы) общего размера ежегодного государственного финансирования для политической партии – 30 979 450,00 грн.

В тренде Шесть партий Верховной Рады получат более 150 миллионов гривен из госбюджета

Как сообщали новости "Сегодня", после досрочных парламентских выборов 11 партий могут получить госфинансирование. Согласно Закону "О предотвращении и противодействии политической коррупции", партии, набравшие на выборах более 2%, получат государственное финансирование на свою деятельность и должны отчитываться об использовании этих средств. Согласно обработанным 100% электронных протоколов 2-процентный барьер преодолели следующие политические силы:

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