Шмыгаль: у Кабмина есть план поддержки энергетики Украины

Украинское правительство намерено преодолеть кризис в энергетической сфере, а в ближайшее время будут представлены сильные кандидатуры на пост министра энергетической отрасли.

Об этом заявил руководитель Кабмина Денис Шмыгаль.

"Действительно, в энергетической отрасли чрезвычайно сложная ситуация, мы это знаем, мы над этими ситуациями работаем. Действительно, часть энергетических предприятий страдают от этого кризиса", – сказал он.

Глава правительства добавил, что сейчас разрабатывается программа поддержки отрасли.

"Надеюсь, что в ближайшее время у нас будут хорошие, сильные кандидатуры на министра. Мы представим их Верховной Раде, и будет возможность утвердить министра для того, чтобы процесс двигался еще более интенсивно", – отметил премьер. В тренде У Черновол проводят обыски по делу Майдана: подробности

Это заявление прозвучало в ответ на вопрос лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая отметила, что вследствие импорта электроэнергии и энергетического угля из России отечественная энергоотрасль оказалась на грани выживания.

По ее словам, генерирующие и угледобывающие предприятия имеют миллиарды гривен убытков. Также серьезное препятствие для стабильной работы энергетики – отсутствие профильного министра.

"Угольные предприятия наши. Они сегодня затарены энергетическим углем, сегодня тепловые электростанции затарены энергетическим углем. Шахты реально сегодня будут остановлены. И все это последствия не коронавируса и не эпидемии, а это следствие того, что мы импортировали почти миллиард киловатт-часов из-за рубежа. И мы импортировали энергетический уголь. То есть, мы реально поставили на грань выживания нашу энергетическую отрасль", – заявила Тимошенко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что правительство планирует за ближайшие пять лет экспорт из Украины увеличить вдвое. Такая цель закреплена в программе деятельности Кабмина. Подробнее о планах правительства на пять лет узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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