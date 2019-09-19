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Штайнмайер передал привет Зеленскому и напомнил о своей формуле по Донбассу

19 сентября, 13:15

«Формула Штайнмайера» родилась в 2016 году для урегулированию ситуации на Донбассе

Фарнк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Flickr

Фарнк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Flickr

Президент Германии Фарнк-Вальтер Штайнмайер отметил важность его инициативы по достижению мира на Донбассе, которая вылилась в так называемую "формула Штайнмайера". Об этом написал в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Пока все говорят о "формулу Штайнмайера", лично пообщался с федеральным президентом Германии. Глава немецкого государства передал наилучшие поздравления президенту Зеленскому, отметив важность его мирных инициатив для прекращения войны на востоке Украины", – написал Мельник.

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Напомним, 19 октября 2016 года в Берлине состоялась встреча лидеров "нормандской четверки". Во время позднего ужина лидеры стран поддержали вариант с новой формулой урегулирования ситуации на востоке Украины и поручили главам МИД проработать дорожную карту реализации каждого из пунктов. Однако спустя три года процесс не сдвинулся с мертвой точки.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия продолжает настаивать на осуществлении "формулы Штайнмайера" на Донбассе, которая предусматривает среди прочего особый статус для Донбасса, проведение там местных выборов, амнистию для боевиков. А Россия, в свою очередь, должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Стоит отметить, что руководство Украины подписало закон об особом статусе. Однако особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона об особом порядке местного самоуправления, в частности вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Россия же не выполняет эти условия.

На состоявшейся вчера, 18 сентября, встрече Контактной группы по Донбассу в Минске переговоры зашли снова в тупик, так как Россия обвинила Украину в отказе подписать эту формулу. Переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывода российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

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Зеленский Мельник штайнмайер формула штайнмайера

Источник: Сегодня

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