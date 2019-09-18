Встреча Контактной группы по Донбассу в Минске: у Кучмы подвели итоги

Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского

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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу т.н. "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга наблюдательной миссии ОБСЕ на всей территории Украины; вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минский соглашениями", - написала она.

Она также сообщила, что украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Но российская сторона заблокировала определения возможной даты разведения.

"Такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках", - подчеркнула Дарка Олифер.

"Достигнут значительный прогресс по взаимному одновременного освобождения удерживаемых лиц.Обсуждены ход восстановления моста в Станице Луганской. В социально-экономической подгруппе работают над обеспечением жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса и подготовкой к холодному времени года", – добавила она.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик сообщил, что участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу пока не достигли консенсуса по вопросу подписания "формулы Штайнмайера".

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Кроме того, Сайдик сообщил, что в ходе встречи обсуждались вопросы обмена пленными, а также вопросы разведения сил в Петровском и Золотом.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал согласие на так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

"Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными. – Ред.) ", – сказал Пристайко.

"Это – то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо, чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ", - добавил министр.

Он отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.

Как известно, Россия требует от Украины официального письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" в качестве условия для "нормандской" встречи на высшем уровне.

Отметим, в последнее время активно обсуждается "формула Штайнмайера" как вариант для спасения Донбасса. Однако есть мнения, что идея Москвы состоит в том, чтобы заставить Украину выполнить всю политическую часть Минских договоренностей без вывода российских войск и разоружения боевиков и, соответственно, легализовать т. н. Л/ДНР.

В свою очередь бывший замглавы Администрации президента (2015-2019 гг.) Константин Елисеев дал Зеленскому советы, как не попасться на крючок Путина по "формуле Штайнмайера". Он считает, что приоритетом на переговорах должно быть выполнение Россией вопроса вывода войск с Донбасса и разоружения боевиков – создание условия безопасности.

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