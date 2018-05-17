Шуляк рассказал, о чем Янукович говорил с Путиным после бегства в Ростов

Сегодня, 14:38

Беглый экс-президент рассматривал возможность введения российских войск в Украину

Виктор Янукович. Фото: архив
Виктор Янукович. Фото: архив

Экс-руководитель внутренних войск МВД Станислав Шуляк встречался с экс-президентом Виктором Януковичем в марте 2014 года в Ростове для обсуждения возможности участия вооруженных сил РФ "в миротворческой миссии на территории Украины". Об этом он заявил во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене Януковича, сообщает Укринформ.

"Первого марта (2014 года) утром мне позвонил помощник (экс-)президента. Он сказал, что президент назначает мне встречу. Я, конечно, прибыл. Он приехал за мной в одну из гостиниц Ростова и показал мне копии писем. Мы обсуждали возможное использование вооруженных сил РФ в "миротворческой миссии" на территории Украины. (Экс-)Президент сказал, что рассматривается вопрос о возможности обращения к РФ с таким же письмом, как и к странам-гарантам. Ведь там один из вопросов был как раз о введении миротворческой миссии. Но никакой реакции от стран-гарантов не было. Поэтому с такой же просьбой на основе Большого договора о дружбе и сотрудничестве и рассматривался вопрос об обращении к РФ", – рассказал Шуляк.

Он также отметил, что с Януковичем обсуждали моменты самой такой "миссии", гуманитарной помощи и защиты населения, а также необходимость информировать мировое сообщество о событиях в Украине.

Кроме того, экс-руководитель внутренних войск МВД сообщил, что в тот же период у него состоялся разговор о возможности введения вооруженных сил РФ "в составе миротворческой миссии" на территории Украины с экс-начальником Генштаба ВСУ Юрием Ильиным.

Сейчас свидетеля допрашивает сторона обвинения.

Ранее сайт "Сегодня" подробно писал, в чем подозревают Януковича. По нему ведется ряд уголовных производств, самое важное из которых – дело о госизмене.
Янукович, госизмена, Шуляк

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