Сигнал канала "Украина" пытались искусственно заглушить

Жители Украины заметили отсутствие сигнала

Сигнал канала "Украина" пытались искусственно заглушить //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e7b/1a7/5c6e7b1a72ca3.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e7b/1a7/5c6e7b1a72ca3.jpeg 2019-03-01T23:38:00+02:00 Политика Жители Украины заметили отсутствие сигнала

Во время прямого эфира ток-шоу "Главная тема. Выбор", которое выходит с Еленой Кот на канале "Украина", зафиксировано вмешательство внешнего технического оборудования, с помощью которого пытались искусственно заглушить сигнал канала. Об этом в эфире сообщила ведущая ток-шоу Елена Кот, ссылаясь на сообщения пользователей соцсетей, которые заметили отсутствие сигнала.

"Сотрудники Службы безопасности уже включились в работу на полную, и мы обязательно задокументируем факт несанкционированного вмешательства в деятельность информационных систем. Я убежден, что нас поддержит Генеральная прокуратура. Мы откроем уголовное производство и вытащим этих чудищ, которым не выгоден эфир этой передачи, на свет", – отметил в эфире ток-шоу "Главная тема. Выбор" на канале "Украина" глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Как сообщалось, гостями второго эфира на тему "Честные выборы: как защитить свой голос?" стали генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, глава СБУ Василий Грицак, глава Министерства юстиции Павел Петренко, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и представитель Центральной избирательной комиссии.

Напомним, премьера "Главной темы. Выбор" состоялась 22 февраля, ток-шоу будет выходить по пятницам в 21:00. Командой проекта запланировано 9 выпусков, и спецмарафон 31 марта в ночь выборов.

Смотрите ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот с 22 февраля по пятницам в 21:00.

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