Сигнал канала "Украина" пытались искусственно заглушить
Жители Украины заметили отсутствие сигнала
Во время прямого эфира ток-шоу "Главная тема. Выбор", которое выходит с Еленой Кот на канале "Украина", зафиксировано вмешательство внешнего технического оборудования, с помощью которого пытались искусственно заглушить сигнал канала. Об этом в эфире сообщила ведущая ток-шоу Елена Кот, ссылаясь на сообщения пользователей соцсетей, которые заметили отсутствие сигнала.
"Сотрудники Службы безопасности уже включились в работу на полную, и мы обязательно задокументируем факт несанкционированного вмешательства в деятельность информационных систем. Я убежден, что нас поддержит Генеральная прокуратура. Мы откроем уголовное производство и вытащим этих чудищ, которым не выгоден эфир этой передачи, на свет", – отметил в эфире ток-шоу "Главная тема. Выбор" на канале "Украина" глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
Как сообщалось, гостями второго эфира на тему "Честные выборы: как защитить свой голос?" стали генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, глава СБУ Василий Грицак, глава Министерства юстиции Павел Петренко, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и представитель Центральной избирательной комиссии.
Напомним, премьера "Главной темы. Выбор" состоялась 22 февраля, ток-шоу будет выходить по пятницам в 21:00. Командой проекта запланировано 9 выпусков, и спецмарафон 31 марта в ночь выборов.
Смотрите ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот с 22 февраля по пятницам в 21:00.
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