Сильная армия и яркое общество: Трамп ко Дню Независимости рассказал, чем должна гордиться Украина

Президент США заверил, что его страна "всегда будет стоять рядом с Украиной"

Президент США Дональд Трамп направил поздравление по случаю Дня Независимости Украины в адрес президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

В поздравленииТрамп отметил, что правительство США будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста.

"Народу Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и Вооруженными Силами, которые являются мощными как никогда раньше. ... Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ", – отметил Трамп.

Президент США пожелал Украине мирного, благополучного и успешного года.

Напомним, па имя президента Украины Петра Порошенко продолжают приходить поздравительные телеграммы от лидеров иностранных государств, в связи с 27-ой годовщиной независимости Украины. В частности, поздравление с Днем Независимости направил Папа Римский Франциск.

"Надеюсь, что стремление найти решение на благо мира, к которому так стремится народ, принесет положительные результаты для всей страны, особенно для жителей регионов, пораженных конфликтом", – говорится в поздравлении Папы.

Как сообщалось, на военном параде в честь Дня Независимости будет представлено новейшее вооружение украинского производства. Как рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец, практически все новые образцы техники и вооружения увидят украинцы, которые до этого могли пощупать лишь избранные.