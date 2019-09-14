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Симпатичная президент Словакии едет к Зеленскому: названа дата встречи

14 сентября, 11:47

Зузана Чапутова посетит Украину уже в ближайшие дни

Фото: @ZuzanaCaputova

Фото: @ZuzanaCaputova

Президент Украины продолжает встречи с лидерами зарубежных государств, и уже в понедельник, 16 сентября, он примет президента Словакии Зузану Чапутову, которая посетит Киев с визитом.

"Зузана Чапутова посетит Украину 16 сентября 2019 года и встретится с Владимиром Александровичем Зеленским", – говорится на сайте президента Словакии.

В свою очередь Управление государственной охраны Украины проинформировало, что в связи с официальным визитом Чапутовой 16 сентября возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Подольском, Шевченковском районах Киева, а также на Бориспольском шоссе.

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Чапутова вступила в должность президента Словакии в июне 2019 года и уже успела провести ряд встреч с лидерами других европейских государств – например, с Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель и Анджеем Дудой.

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Напомним, 13 сентября Зеленский встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и намерен в октябре посетить Таллинн с ответным визитом.

Также сообщалось, что 12 сентября Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

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Словакия встреча Зеленский визит в Киев Чапутович

Источник: Интерфакс-Украина

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