Скандальная "слуга народа" Третьякова выступила за легализацию секс-индустрии

Народный депутат от "слуг народа", председатель комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова, которая ранее переписывалась про "секс на матрасе", считает, что секс-индустрию нужно вывести из тени, чтобы государство могло контролировать эту сферу.

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Об этом она рассказала в интервью Hromadske.

"Я вообще являюсь сторонником легализации всего, что возможно… Проституция – это такой термин не очень. Секс-индустрия – это одна из старейших, говорят, профессий... Она есть, была и будет. А те, кто ее организуют, так называемые сутенеры, (работают) в "черной" части спектра экономики. Они получают прибыль и не платят налоги", – сказала депутат.

В то же время Третьякова отметила, что секс-индустрию нужно избавить от явлений нравственного характера (унижение, элементы торговли людьми) и лицензировать.

"Их (явления. – Ред.) можно убрать, если вывести под прожектор и показать. Есть лицензия, есть медицинские осмотры, есть цивилизованные правила игры, как это происходит. Когда есть лицензия и когда это цивилизованно, это можно контролировать", – сказала политик.

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Она также рассказала, что работники этой сферы в случае легализации получат социальную защиту.

"Человек, который работает в этой сфере, будет требовать от государства пенсионное обеспечение, если с ним что-то случится в смысле несчастного случая и это приведет, например, к инвалидности и потребует ухода, то социальные службы будут подключаться", – резюмировала Третьякова.

Напомним, в 2015 году в Верховную Раду был внесен проект закона "О регулировании проституции и деятельности секс-заведений". Однако не прошло и месяца, как автор законопроекта Андрей Немировский отозвал свой документ. Он сначала жаловался на то, что власть не уделяет внимания "такому позорному явлению, как проституция" (подразумевал торговлю людьми). Однако не стал провоцировать общественный конфликт и отказался от своей инициативы.

В свою очередь юристы в комментарии сайту "Сегодня" называли главные нюансы легализация проституции в Украине. Эксперты отмечают, что есть риски как в легализации секс-индустрии, так и в том, чтобы оставлять ситуацию такой, как она есть сегодня.

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