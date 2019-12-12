"Слуга народа" переписывалась в Раде про "секс на матрасе": фото

Фото: Галина Третьякова/Facebook

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Народный депутат, председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова попалась на интимной переписке. Фотограф "Информатора" заснял телефоны "слуги народа" 12 декабря, во время заседания Верховной Рады.

Источник сообщает, когда народные избранники обсуждали правки в закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО", Третьякова переписывалась в телефоне о сексе – судя по фото мессенджера, со своим мужем Сергеем Поповым, который работает в общественной организации "Институт Гражданских свобод".

Галина Третьякова в Раде /informator.press

-Может, сегодня матрас привезут -Урааааааа. Люблю тебя еще сильнее за матрац. Секс на новом матраце. Ураааааа.

Отметим, что сама Третьякова уже отреагировала на эту публикацию.

"Матрас, на котором сплю, ужасный. Нужно было менять. Благодарю мужа!", – написала она на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, 3 декабря Третьякова оконфузилась во время выступления с трибуны парламента. Она поздравила инвалидов с их "праздником".

Также напомним, что из-за секс-скандала – публикации переписки с проституткой – нардеп Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Однако 5 декабря в Раде не хватило голосов, чтобы найти ему замену.

Видео: Буквы

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