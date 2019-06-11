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Сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского: стала известна зарплата Мендель

11 июня, 15:19

Юлия Мендель недавно выиграла конкурс на должность спикера президента Украины

Юлия Мендель. Фото: Facebook/Iuliia Mendel
Юлия Мендель. Фото: Facebook/Iuliia Mendel.

Оклад пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель значится на уровне почти 16 тысяч гривен. Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос агентства "Українські новини".

В АП сослались на постановление Кабинета министров о зарплате для госслужащих.

"Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Ю. Мендель установлен в размере 15 720 гривен согласно постановлению Кабинета Министров от 18 января 2017 года №15 "Вопросы оплаты труда работников государственных органов", – говорится в ответе.

Напомним, еще до официального вступления в должность президента Владимир Зеленский показывал декларацию о доходах. Глава государства задекларировал больше десятка объектов жилой недвижимости.

Отметим, что назначенная президентом на пост пресс-секретаря Юлия Мендель родом из Геническа (Херсонская область). Получила высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.

Также она работала журналистом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112 Украина" и "Интер". Стала первой украинской журналисткой, которая выиграла программу Всемирного института прессы (World Press Institute). Была представителем The New York Times в Украине. Также сотрудничала с рядом таких иностранных изданий и телеканалов, как Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online. Была консультантом по коммуникациям во Всемирном банке. Стажировалась за границей в рамках программы Солидарности имени Леха Валенсы, программы THREAD в Йельском университете, закончила Варшавскую евроатлантическую академию (WEASA).

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Тег зарплата, оклад, Зеленский, Мендель

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