Следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Гандзюк

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на советницу мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк, которое привело к ее смерти.

"В этом процессе уже объявлено о подозрении помощнику одного из народных депутатов и думаю, что в ближайшее время мы огласим еще ряд подозрений, которые окончательно покажут круг лиц, причастных к заказу, организации и исполнению этого преступления", – сказал он в интервью одному из украинских телеканалов.

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Луценко отметил, что есть "несколько десятков версий" этого преступления, но на данный момент следствие сходится на том, что найдена основная версия. "И мы видим мотив – это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местной власти. И все, кто заказал это убийство, кто его организовывал, нами установлены", – подчеркнул генпрокурор.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти активистки. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Однако позже появилось сообщение в интернет-группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" о причине смерти Гандзюк. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, добивалась расследования дел за нападения на активистов в Украине, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов.

Следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как законченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу"). В итоге ГПУ приняла решение передать СБУ "дело Гандзюк", а уже 9 ноября спецслужба объединила два уголовных производства в одно.

В свою очередь председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев в парламенте раскрыл детали подготовки покушения на Гандзюк. Он рассказал, как полиция вышла на исполнителей и организатора нападения, а также, что нападавшие изначально собирались сделать с Гандзюк. По его словам, организатор пообещал исполнителю вознаграждение в сумме пять тысяч долларов.