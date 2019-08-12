"Словарь войны": в "Слуге народа" хотят создать правила для журналистов

Автор инициативы считает, что нужно советоваться с народом, а эксперты говорят, что глоссарий уже есть, но не работает

Народные депутаты еще не получили мандаты, но уже начали предлагать изменения в законодательство. На днях мажоритарщик из "Слуги народа" Сергей Швец рассказал о планах регулировать работу СМИ в военное время. Журналисты "Сегодня" разобрались в инициативе будущего парламентария.

Новая идея

По словам Швеца, больше 20 лет проработавшего журналистом, Украине необходим закон, который определит правила работы СМИ в военных условиях. Без пяти минут нардеп отмечает: этот вопрос сегодня регламентируют только отдельные нормы различных ведомств, но это "несистемный подход". Поэтому Швец и обещает в короткий срок подготовить соответствующий законопроект.

Кроме того, в этом же документе он хочет закрепить так называемый "глоссарий войны". То есть определить на уровне законов, что такое "оккупационные войска", "сепаратисты", "коллаборационисты", "самопровозглашенные республики". Швец добавляет, что при подготовке этого законопроекта нужно будет изучить мнение граждан — согласны ли они на ограничение информации в нынешних условиях и если да, то в какой степени.

Былые инициативы

Отметим, что за последние пять лет Верховная Рада несколько раз уже пыталась повлиять на работу средств массовой информации. Например, в 2016-м нардепы хотели вернуть уголовную ответственность за распространение неправдивой информации. Тогда эту идею аргументировали тем, что у нас в стране "нет свободы слова, у нас есть свобода лжи". А вот в прошлом году в повестку дня парламента даже внесли норму о блокировании сайтов без решения суда. По ней СБУ могла получить право ограничить доступ к любому информационному ресурсу по решению прокурора или даже просто следователя. Аргументом за это решение была борьба украинского руководства с "технологическим терроризмом". Эти инициативы вызвали недовольство общественности и законами не стали.

Пытался парламент также закрепить в законодательстве и некоторые определения, которые так или иначе касаются военных действий на Донбассе. Например, в декабре 2017-го группа нардепов из фракции "Народный фронт" зарегистрировала норму о защите страны от проявлений коллаборационизма. По нему коллаборантами могли считаться люди, которые "истощали украинскую экономику или подрывали общественно-политическую стабильность" в Украине.

Никакой ответственности за эти проступки не было предусмотрено, но если суд признавал человека коллаборационистом, то он не мог занимать должность судьи или полицейского, а также не мог работать на госслужбе. В итоге проект даже не попал в сессионный зал.

"Нужен текст"

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко говорит, что к идее Швеца нужно относиться аккуратно.

"Пока сложно оценивать эту инициативу, потому как мы не видели текста законопроекта, — сказал он "Сегодня". — Но в нынешних условиях важно, чтобы идея регламентации была обговорена непосредственно с журналистским сообществом. Предлагаю вынести ее на всеобщее обсуждение".

Политолог Владимир Фесенко говорит, что прогнозировать, дойдут ли подобные инициативы до сессионного зала ВР, пока очень рано:

"Сначала нужно посмотреть, как вообще будет работать фракция "Слуги народа" в Раде".

СМИ. Украинский парламент за последние годы уже пытался влиять на работу журналистов

"Работа над "словарем войны" идет, но ей сопротивляются"

Замглавы Мининформполитики Дмитрий Золотухин рассказал "Сегодня", что в вопросе запуска "глоссария войны" есть ряд аспектов.

"Политический — законодательные инициативы есть смысл рассматривать, когда они появляются на бумаге. Второй — этический или медийный. Подобных глоссариев написано огромное количество. Например, мы сотрудничали с Мариупольским госуниверситетом, где было даже несколько конфликтов вокруг подобных глоссариев. И такие "словари войны" давно создавались, в том числе за деньги западных доноров, при участии основных медиаэкспертов страны, — говорит он. — Есть ли смысл вводить это в законодательном режиме — дискуссионный вопрос. Например, проблема, что 5 лет украинский офис одного из СМИ происходящее у нас называет "российской агрессией", при этом европейский офис этого же СМИ называет это "украинский кризис", что для меня возмутительно. Однако в мире существуют нормы, напрямую запрещающие не только медиа, а вообще всем субъектам называть вещи именами, отличными от общепринятых. Во многих странах Европы незаконно отрицать факт Холокоста. Если вы назовете его внутренним антиеврейским протестом — вас посадят в тюрьму. Проблема в том, что мы над всем этим работаем последние 5 лет, но было и есть сопротивление гражданского общества (многие журналисты говорят: мы сами будем решать, как что называть), а также международных органов — ОБСЕ, посольств, которые считают это наступлением на свободу слова".

Напомним, в прошлом году в Раде зарегистрировали законопроект о введении уголовной ответственности за клевету в СМИ. Они предлагают штрафовать на десятки тысяч гривен. Также за клевету в интернете депутаты хотят карать тюрьмой.

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