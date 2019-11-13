"Слуга народа" эмоционально выступил в Раде: Мы сведем счеты с маньяком Лениным (видео)

Реклама

Утреннее заседание Верховной Рады, где должны были рассматривать ряд земельных законопроектов , началось со скандала. Нардепы от "Слуги народа" заблокировали трибуну, а представитель фракции Никита Потураев выступил с жестким заявлением, в котором обвинил оппонентов в продвижении коммунистической идеологии и назвав их пособниками Кремля.

"Украина окончательно похоронит коммунизм. Мы наконец-то сведем счеты с этим маньяком Лениным и людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства – земли. И вернем украинцам землю раз и навсегда. Я хочу, чтобы вся страна посмотрела на потомков Ягоды, Ежова, Берии – кровавых мучителей украинского народа. Эти люди – потомки тех, кто устраивал Голодомор, кто убил миллионы украинцев, лишив их земли. Вот они – миньоны России, которая устроила здесь Голодомор и хотела убить всех украинцев. Вот они снова пытаются лишить украинцев земли. Они снова хотят, чтобы сюда пришел московский сапог и морил всех здесь голодом", – эмоционально заявил Потураев в адрес политических оппонентов.

"Сегодня мы с этим покончим раз и навсегда. Сегодня мы вернем народу землю, сегодня мы вернем каждому украинцу землю", – добавил он.

"У Путина есть рынок земли с 2001 года, у поляков есть рынок земли, у венгров есть рынок земли. Они что, лучше украинцев? Сколько можно думать. Мы предложили нормальный взвешенный законопроект, президент предложил взвешенный компромисс. Мы услышали каждого", – резюмировал Потураев.

После ряда выступлений представителей других политических сил с трибуны Рады спикер парламента Дмитрий Разумков объявил получасовой перерыв для консультаций.

Напомним, президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" призвал проголосовать за рынок земли .

Как известно, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019. Просто снять мораторий – недостаточно для открытия рынка. Сначала нужно принять законопроект об обороте с/х земель.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама