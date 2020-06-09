"Слуга народа" объяснила, зачем нужен закон о референдуме

Президентский законопроект о всеукраинском референдуме необходимо рассмотреть как можно быстрее. Такая система народовластия распространена во всем мире.

Об этом рассказала "Укринформу" народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

По ее словам, в первую очередь принятие этого закона важно для земельной реформы – украинцы будут решать на референдуме, продавать ли землю иностранцам. Она напомнила, что запуск рынка земли запланирован на июль 2021 года, поэтому "надо уже браться за проведение референдума".

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"Законопроект неотложный, законопроект президентский, а значит, очень нам нужный и актуальный. И я надеюсь, что как можно быстрее мы его рассмотрим, потому что действительно у нас есть вопросы, которые требуют всеукраинского референдума. Я сейчас говорю о вопросах изменений, а именно о продаже земли иностранцам. Мы пообещали, проголосовав закон 2178-10, что вопрос продажи иностранцам земли сельскохозяйственного назначения обязательно будет вынесен на всеукраинский референдум", – рассказала Верещук.

Также политик отметила, что принцип народовластия является обычной практикой в цивилизованных странах, где проводят референдумы по важным общегосударственным вопросам.

"Наибольшим примером является Швейцария, но для меня и Польша является хорошим примером, когда на местном уровне проводятся местные референдумы, а на всепольськом проводятся вопросы изменения налогов и т.п.", – объяснила депутат.

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Перед началом любого референдума в Украине необходимо проводить информационную и разъяснительную кампании, сказала Верещук.

"На референдум могут выноситься вопросы, не противоречащие Конституции и законам Украины. Конечно, это вопросы общенационального значения. Понятно, что это должны быть вопросы, которые являются общественно значимыми... Вот, например, вопрос земли среди них есть, вопрос о деятельности парламента, о двухпалатности парламента и уменьшении количества депутатов. Я бы тоже хотела услышать, что люди говорят по данному вопросу", – резюмировала она.

Как сообщали новости "Сегодня", вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, зачем Украине закон о референдуме. По его словам, на 29-м году независимости Украина не имеет фундаментального законодательного акта, регламентирующего реализацию права народа на определение себя как высшего суверена в своем государстве.

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