"Слугу народа" обвинили в связях с похитителями активистов Майдана

Сергей Литвиненко. Фото: Facebook

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва Игорь Луценко сообщил о якобы причастности нынешнего нардепа от "Слуги народа" Сергея Литвиненко к координатору лиц, подозреваемых в нападении на участников Евромайдана в 2014 году. Сам же Литвиненко еще ранее был удивлен такими подозрениями в его адрес и заявил, что подаст против Луценко иск.

Экс-нардеп отметил, что Литвиненко фигурирует в материалах уголовного производства о его похищении в 2014 году и активиста Юрия Вербицкого, которого нашли потом убитым.

Игорь Луценко. Фото: Facebook

"Так вот, в ходе этого преступления некий Щинкин, правая рука Чебы (Алексея Чеботарева, которого подозревают в финансировании "титушек". – Ред.) по самым "деликатным заданиям", 24 раза разговаривал с Литвиненко. Примерно так же активно Щинкин наяривал "титушке" из группы непосредственных похитителей, а также организатору преступления Зубрицкому. У меня нет сомнений, что в те кровавые ночи Литвиненко 24 раза общался с бандитами исключительно для того, чтобы отговорить их от плохих дел", – написал Луценко в Facebook.

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В начале сентября Сергей Литвиненко назвал "бредом" подобные обвинения Игоря Луценко и уже тогда заявил о намерении подать в суд на экс-нардепа и потребовал публичных извинений, передают "Українські новини".

Сергей Литвиненко. Фото: Facebook

"Мне коллеги показали на каком-то из сайтов этот спич. Я сначала подумал, что о каком-то моем тезке идет речь. Я, мягко говоря, удивлен таким предположением бывшего депутата. Как вообще можно "предполагать" без фактов или доказательств, что кто-то совершил преступление и заявлять об этом в публичном пространстве? Ведь этот человек говорит о таких тяжких преступлениях, как похищение и убийство… Мне трудно сказать, почему в отношении меня бывший политик это может "предполагать"… Сейчас говорят о том, что многие экс-депутаты находятся в состоянии затяжной депрессии из-за потери власти. Говорят даже, что некоторые из депрессивных ушли в глубокий запой. Не знаю, касается ли это упомянутого Игоря Луценко, но так и хочется сказать ему: пойди проспись. Я, конечно, не позволю никому клеветать в мой адрес. В ближайшие дни подам иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Требовать, чтобы бывший политик публично извинился", – заявили в пресс-службе политика.

По мнению Литвиненко, обвинения в его адрес – это часть мощной информатаки на партию "Слуга народа" с целью понижения ее рейтинга перед местными выборами.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября в "Слуге народа" зафиксировали "кнопкодава" – им оказался Сергей Литвиненко. Фотокорреспонденты увидели, что он проголосовал за своего соседа в сессионном зале Александра Скичко.

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