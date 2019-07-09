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Смешко: Медицинская марихуана – огромный пласт помощи онкобольным

9 июля, 18:54

Политик уверен, что надо разграничить медицинские наркотические препараты и незаконное использование наркотиков

Медицинское применение марихуаны – это огромный пласт помощи онкобольным людям, которым, к сожалению, современная наука и медицина ничем уже помочь не может. Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко в интервью доктору Евгению Комаровскому.

"Здесь нужно разграничить две вещи: медицинское использование наркотических препаратов и жесткая борьба с тем, что отравляет молодое поколение. Но это уже отношение должно быть чисто полиции, специальных служб – они этим должны заниматься. Что касается медицинской части, вы правы", – сказал Игорь Смешко, отметив, что начал исследовать эту проблему после того, как Евгений Комаровский обратил внимание на применение медицинской марихуаны.

"Это еще раз подтверждает истину, что в любом вопросе нужно обращаться к специалистам. И человек, который говорит, что он все знает и на любой вопрос может ответить, – это человек, вообще-то, ограниченный и не мудрый, и нужно с опаской к нему относиться", – подчеркнул политик.

Игорь Смешко подчеркнул, что его реакция – это реакция человека, кадрового военного, который волей судьбы с 1991 года руководил разведывательным сообществом нашей страны.

"И борьба с наркотиками было одним из направлений моей деятельности. Это зло, которое убирает целое поколение из жизни народов. Но! Я слышал о медицинском применении марихуаны, но только после того, как вы обратили на это внимание, я посмотрел, что это огромный пласт помощи онкобольным людям, которым, к сожалению, современная наука и медицина ничем уже помочь не может", – сказал лидер партии "Сила и Честь".

Напомним, еще в мае этого года комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений передал для регистрации в Верховной Раде законопроект о легализации медицинского каннабиса.

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Тег медицина, марихуана, Комаровский, смешко, политик, каннабис

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