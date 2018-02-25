"Совет мудрецов" помогут действующим политикам

Сегодня, 23:40

По мнению участников форума, мир вплотную приблизился к холодной войне


В Киеве бывшие президенты Латвии, Украины, Румынии, Молдовы, Польши и Эстонии искали новые подходы к безопасности стран балтийско-черноморского региона. Элите так называемой Большой Европы аксакалы посоветовали присмотреться к новой инициативе. Чтобы опять не прозевать начало конфликта, но уже на своей территории. По мнению участников форума, мир вплотную приблизился к холодной войне. А это значит, что возросли и риски глобальных прямых военных действий. Пример Украины, зря надеявшейся на Будапештский меморандум, – лишнее тому доказательство. Выходом из четырехлетнего противостояния на Востоке могла бы стать миротворческая миссия ООН. Но только при одном условии, на которое никак пока не соглашается Кремль.

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"Миротворческие войска должны быть на всей территории и, прежде всего, на украинско-российской границе. А, когда нам предлагают, что давайте сначала на линию соприкосновения введем "голубые каски", чтобы они защищали миссию ОБСЕ, это значит сделать новую границу с Украиной. Это точное подобие Приднестровья. Там тоже есть голубые российские каски", – отметил Кучма.

"Единственные, кто были за Украину и Грузию в НАТО – это прибалтийские страны и Польша. Мы не смогли противостоять в то время Германии и Франции, которые не хотели дразнить Путина, но это недразнение кончилось русско-грузинской войной полгода позже. И то, что в тот момент президент США Буш не смог сказать нет. Просто промолчал. Это есть уроки. Нельзя молчать", – заявил Валдис Затлерс.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина продолжит настаивать на введении миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированную территорию Донбасса. Глава государства подчеркнул, что Киев остается приверженным "мирному решению проблемы освобождения оккупированных территорий".

Напомним, заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что миротворческая миссия под эгидой ООН на Донбассе должна стать одной из самых мощных за всю историю Организации Объединенных Наций.

Отметим, ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

Напомним, специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений.
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"Сегодня"

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