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Советник Зеленского: Украина обсудит расширение мандата ОБСЕ на Донбассе

5 декабря, 14:10

Зеленюк Кристина

Андрей Ермак назвал условия, при которых должны проходить выборы в ОРДЛО

Андрей Ермак Фото: Сегодня

Андрей Ермак Фото: Сегодня

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Украина намерена добиться расширения мандата ОБСЕ на оккупированную территорию, чтобы наблюдатели проследили за законностью и прозрачностью выборов после деоккупации Донбасса. Об этом сообщил советник главы украинского государства Андрей Ермак во время дискуссии в Chatham House в Лондоне "Украина: большие ожидания", где также находятся корреспонденты "Сегодня".

По его словам, украинское законодательство предусматривает ряд условий для проведения выборов в ОРДЛО, чтобы Центральная избирательная комиссия Украины признала их законными и честными.

"Безусловно, есть вопрос, что между выборами, во время подготовки к выборам, необходимо, чтобы кто-то охранял и обеспечивал безопасность на этой территории (ОРДЛО) и имел возможность допустить туда наблюдателей, украинские политические партии, украинские медиа", – сказал Ермак.

Он рассчитывает, что этот вопрос будет обсуждаться в Париже на встрече Нормандской четверки. Советник президента заверил, что весь этот избирательный процесс в любом случае будет проходить под присмотром ОБСЕ.

"Для этого мы обсудим с ОБСЕ расширение их мандата", – добавил Ермак.

Читайте на сайте "Сегодня" также интервью с Андреем Ермаком: "Сам факт "нормандской встречи" – это уже победа Украины". Он рассказал, как президент Владимир Зеленский планирует защищать национальные интересы, что является главными целями украинской власти на Донбассе сегодня и много другое.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский называл главное условие для проведения выборов на Донбассе. По его словам, во время "нормандской" встречи в Париже будет подниматься не только вопрос выборов, но и деоккупации ОРДЛО.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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обсе выборы на Донбассе Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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