Спецслужбы могли сделать "подарок" Путину – эксперт о покушении на Скрипаля

Сегодня, 08:10

По мнению Фесенко, исполнители действуют в рамках своей логики

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Путин в отношениях с Западом использует метод кнута и пряника – переговорная дипломатия с одновременной демонстрацией своей силы. Это и угрозы Путина новым ядерным оружием, и покушение на экс-разведчика Скрипаля.

Такое мнение сайту "24" высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Ситуация, считает эксперт, сложная и запутанная. С точки зрения рационального поведения – если бы все приказы отдавались только Путиным, то сейчас покушение на Скрипаля, в котором подозреваются российские спецслужбы, не выгодно главе РФ. И проблема даже не в выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта.

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"Именно на выборах президента покушение на Скрипаля можно было бы использовать Путину, показав, что предателей "мочат" и за пределами страны. И это соответствует мировоззрению Путина. Он в интервью все время говорит, что предатели или умирают от алкоголя, или на задворках. Общеполитическая установка спецслужбам идет от самого Путина – наказывать предателей, и это реализуется, в частности, по Литвиненко и Скрипалю", – отмечает Фесенко.

Но, отмечает он, перед Чемпионатом мира по футболу и при нынешней дипломатической игре Путина с Западом покушение на убийство не нужно президенту РФ. Поэтому Фесенко не исключает определенной инерции работы спецслужб, которым сам Путин дал установку: наказывать предателей. И они этим занимаются, не обращая внимания на политический контекст.

"Спецслужбы решают свою локальную задачу, которая не очень соответствует государственным интересам. Исполнители действуют в рамках своей логики. Может, они таким образом хотели Путину "подарок" сделать, показать успехи своего ведомства. А то, что эти успехи могут создать проблемы другому – дипломатическому ведомству, они не думают", – отмечает Владимир Фесенко.

Накануне сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала заявление о том, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России.

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

В Скотланд-Ярде пришли к выводу, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом. При этом в полиции не указали, о каком конкретно веществе идет речь.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании приказала министрам подготовить мощный ответ по дипломатическим, экономическим и военным фронтам, чтобы наказать за случай в Солсбери, который министр внутренних дел Амбер Радд назвал "наглым и безрассудным актом".

Руководители разведывательных ведомств получили твердые доказательства того, что отравление было заказано Москвой.

Ссылаясь на свои источники, The Sun утверждает, что Мэй согласилась инициировать ответ в связи с общественным возмущением после применения химического оружия на британской земле.

В частности, санкционное возмездие Британии будет включать:

  • Немедленное изгнание высокопоставленных российских дипломатов и шпионов, а также потенциальная отмена виз для связанных с Кремлем олигархов в Лондоне, а также замораживание активов и запрет на поездки.
  • Заявление о совместном международном осуждении от ближайших союзников Великобритании – президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого лидера Ангелы Меркель.
  • В более долгосрочной перспективе, – усиление военного развертывания Британии в Восточной Европе с большим количеством самолетов и войск, а также требование к усилению НАТО на саммите альянса в июле.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал пропагандой и истерией заявления о причастности Москвы к покушению на убийство бывшего разведчика ГРУ и его дочь. Кроме этого, Лавров заявил, что "неуместно" сравнивать этот инцидент со смертью бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.
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