Названа новая версия отравления шпиона Скрипаля

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятно, были отравлены нервно-паралитическим веществом в своем доме в Солсбери. Об этом в пятницу, 9 марта, пишет британская The Telegraph.

Следователи пришли к такому выводу после того, как сержант местной полиции Ник Бейли, посетивший дом Скрипаля после установления личности найденных в городском парке пострадавших в бессознательном состоянии, попал в больницу с тяжелым отравлением. При этом медик, который оказывал им помощь на месте, не пострадал.

Издание также сообщает, что для обеззараживания потенциально опасных объектов были направлены 180 военных специалистов. В свою очередь, телеканал Sky News обнаружил, что люди в костюмах химзащиты даже очистили могилы жены и сына Скрипаля от цветов, предполагая наличие в них опасных веществ.

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До сих пор непонятно, чем именно и каким образом был отравлен Скрипаль.

Как известно, бывший российский шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии после вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он жил в последние годы.

Позже эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ, "это поможет в поисках источника его применения", отметили источники.

СМИ, ссылаясь на источники в полиции, отмечают, что состояние Скрипаля лучше, чем у его дочери, есть надежда на то, что он выздоровеет. Что касается состояния пострадавшего офицера полиции, то оно изначально "не было таким серьезным".

Как известно, британские СМИ сообщили, что разведка МI5 считает отравлении попыткой убийства, связанной с Россией. Москва отвергает такие претензии.

Полиция Британии заявила, что при попытке убийства было использовано нервно-паралитическое вещество.