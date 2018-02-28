Сработали на отлично: соцсети торжествуют из-за решения Стокгольмского арбитража

В среду вечером, 28 февраля, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

Пользователи социальных сетей, политики и общественные деятели радуются победе.

"Нафтогаз" выиграл в Стокгольме суд против Газпрома. Контракт Тимошенко и Путина был кабальным для Украины. Он обошелся украинскому бюджету в миллиарды. Теперь – точка. Политическое решение судиться с Газпромом принял президент Порошенко, и я горжусь всей украинской командой, которая сопровождала этот суд и выиграла. Большинство украинских олигархов сколотили свои состояния, сидя на газовой трубе и подыгрывая РФ. Этот суд – тоже деолигархизация страны. Настоящая, не на словах", – написала первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко на своей страничке в Facebook.

"По итогам двух решений Стокгольмского суда Газпром должен заплатить Украине 2,56 млрд у.е. И это только начало", – пишет блогер и политолог Сергей Запорожский.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков поздравил Андрея Коболева и всю его команду с замечательным результатом в пользу Украины.

"Нафтогаз" взул "Газпром" в Стокгольмском арбитраже, и теперь "Газпром" должен "Нафтогазу" ...долларов компенсации", – отмечает известный блогер Антон Ходза.

Между тем, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк назвал решение очередным поражением Кремля.

Кроме того, в группе "Информационные войска Украины", созданной при Министерстве информационной политики, объясняют, что обозначает сегодняшнее решение Стокгольмского арбитража.

Ранее появилась реакция президента Украины Петра Порошенко по решению арбитража в Стокгольме по спору "Нафтогаза" и "Газпрома".