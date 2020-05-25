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Средства защиты для медиков: Зеленский рассказал о тревожных сигналах из больниц

25 мая, 14:53

Сергей Мартынец

Глава государства недоволен ситуацией с закупками медтоваров

Президент Владимир Зеленский держит на личном контроле ситуацию с защитными костюмами для медиков, закупки которых теперь осуществляет Министерство здравоохранения, поскольку поступают сигналы, что не все больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты. Об этом шла речь на традиционном совещании в Офисе главы государства.

Он опроверг, что якобы все больницы уже обеспечены всем необходимым в достаточном количестве.

"Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах. Несмотря на цифру правительства, что якобы медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовых халатов есть лишь 16%, а одноразовых защитных очков и щитков – вообще 4%, костюмов биозащиты – 51%. Итак, больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам надо иметь всех товаров по 70%", – заявил Зеленский.

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В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что перед правительством поставлена задача – обеспечить трехмесячный запас средств защиты медиков

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А тем временем Служба безопасности Украины начала уголовное производство против шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Среди прочего – не поставляли товары после получения денег, демонстрировали плохое качество и тому подобное.

Напомним, недавно в Минздраве заверили, что костюмы уже в больницах. Глава ведомства Максим Степанов говорил, что средства защиты отправились по регионам в те больницы, которым они были необходимы.

В то же время в "Слуге народа" хотят взяться за главу Минздрава. Нардеп Александр Качура заявлял, что возникли вопросы к министру из-за информации по некоторым закупкам – готовится соответствующее депутатское обращение.

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больницы Владимир Зеленский закупка

Источник: Сегодня

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