США помогут Украине защититься от российского вмешательства в выборы – Чалый

В настоящее время идет работа по нескольким направлениям, сообщил посол

США окажут поддержку Киеву в противодействии вмешательству в избирательный процесс во время выборов президента Украины, отмечает украинский посол в США Валерий Чалый.

"США не будут поддерживать кого-то конкретно на выборах, США будут помогать нам в противодействии вмешательству в выборы, а угроза очень серьезная", – сказал Чалый на брифинге во вторник в Киеве.

По его словам, речь идет не только о кибератаках. "Это может быть прямое вмешательство в выборы", – сказал посол.

"Мы сейчас работаем над несколькими направлениями взаимодействия (в противодействии вмешательству в избирательный процесс – Ред.): это и кибердиалог,…и платформа, которую посольство внедрило на экспертном уровне, научном. И третий уровень – сфера спецведомств", – добавил Чалый.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вмешательство России в президентские и парламентские выборы в нашей стране в 2019 году будет тотальным.

По его словам, "мы прекрасно понимаем масштаб вмешательства, которое Россия будет осуществлять в отношении наших выборов".

Ранее директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин считает, что Россия в 2010-2012 годах приняла окончательное решение о дестабилизации Украины.

По мнению военного эксперта Николая Сунгуровского, президент РФ Владимир Путин пока не пойдет не большую войну против Украины, отложив этот сценарий "в рукав", а будет продолжать действовать гибридными методами – подрывать страну изнутри.