Стало известно, кто идет на выборы мэра Киева от "Слуги народа"

Ирина Верещук победила в праймериз с большим отрывом

Народный депутат Украины Ирина Верещук победила в праймериз с большим отрывом и идёт на выборы мэра Киева от "Слуги народа".

Реклама

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с депутатами фракции "Слуга народа"

Результаты голосования:

Ирина Верещук – 87;

Александр Дубинский – 41

Николай Тищенко – 30

Александр Гурин – 15

Александр Качура – 3.

Смотрите видео встречи президента Украины Владимира Зеленского со СМИ о выборах в Киеве:

Сейчас Верещук возглавляет подкомитет Верховной Рады по госбезопасности и обороны. А раньше была мэром – с 2010 до 2015 года управляла городом Рава-Русская во Львовской области.

Реклама

"На посту Ирина Верещук заявляла о необходимости децентрализации власти, проведения административно-территориальной реформы в Украине, передачи налогов местным общинам", – пишет пресс-служба партии "Слуга народа".

Напомним, что ранее Рада изменила Избирательный кодекс и выборы в Украине будут проходить по-новому.

Документом устанавливается, что общегосударственные и местные выборы в Украине могут быть внеочередными и очередными: очередные местные проводятся одновременно на всей территории Украины (за исключением оккупированных территорий); внеочередные местные проводятся в случае досрочного прекращения полномочий отдельных органов местного самоуправления и/или сельских, поселковых, городских голов. Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные выборы проводятся дважды в год – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. В год проведения очередных местных выборов все местные выборы проводятся один раз в год – в день проведения очередных местных выборов – последнее воскресенье октября.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама