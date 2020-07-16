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Стало известно, кто идет на выборы мэра Киева от "Слуги народа"

16 июля, 20:34

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Ирина Верещук победила в праймериз с большим отрывом

Народный депутат Украины Ирина Верещук победила в праймериз с большим отрывом и идёт на выборы мэра Киева от "Слуги народа".

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с депутатами фракции "Слуга народа"

Результаты голосования:

  • Ирина Верещук – 87;
  • Александр Дубинский – 41
  • Николай Тищенко – 30
  • Александр Гурин – 15
  • Александр Качура – 3.

Смотрите видео встречи президента Украины Владимира Зеленского со СМИ о выборах в Киеве:

Сейчас Верещук возглавляет подкомитет Верховной Рады по госбезопасности и обороны. А раньше была мэром – с 2010 до 2015 года управляла городом Рава-Русская во Львовской области.

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"На посту Ирина Верещук заявляла о необходимости децентрализации власти, проведения административно-территориальной реформы в Украине, передачи налогов местным общинам", – пишет пресс-служба партии "Слуга народа".

Напомним, что ранее Рада изменила Избирательный кодекс и выборы в Украине будут проходить по-новому.

Документом устанавливается, что общегосударственные и местные выборы в Украине могут быть внеочередными и очередными: очередные местные проводятся одновременно на всей территории Украины (за исключением оккупированных территорий); внеочередные местные проводятся в случае досрочного прекращения полномочий отдельных органов местного самоуправления и/или сельских, поселковых, городских голов. Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные выборы проводятся дважды в год – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. В год проведения очередных местных выборов все местные выборы проводятся один раз в год – в день проведения очередных местных выборов – последнее воскресенье октября.

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Киев выборы мэр праймериз Ирина Верещук

Источник: Сегодня

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