Стефанчук рассказал о "наполеоновских" планах Рады на 2020 год

Пока Верховная Рада продолжает рассматривать поправки к рынку земли и закончат еще не скоро, вице-спикер Руслан Стефанчук уже озвучил основные приоритеты деятельности парламента на текущий год.

Во время Форума реформ он сказал, что Рада планирует в этом году работать по нескольким основным направлениям.

"Первый блок – это изменения к Конституции Украины: мы завершим те изменения, которые были поданы президентом Украины, надеюсь, доведем до логического завершения. Еще одна инициатива, которая будет внесена... это вопрос децентрализации", – отметил Стефанчук и добавил, что речь идет об изменениях в Основной закон, которые касаются сокращения количества народных депутатов до 300, адвокатской монополии и права законодательной инициативы народа.

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Вторым блоком он назвал разработку и принятие законопроектов, предусмотренных Конституцией, но до сих пор не принятых. Он напомнил, что статьей 92 Конституции предусмотрен ряд вопросов, которые определяются исключительно законами, но эти вопросы до сих пор не урегулированы законом. Помимо этого, еще планируется систематизация законодательства Украины

"И мы начнем с некоторых кодификаций", – сказал Стефанчук и подчеркнул, что речь идет о разработке Кодекса об административных процедурах, Медицинского кодекса и Кодекса электронных коммуникаций, а также рекодификацию некоторых положений Гражданского, Уголовного и Жилищного кодексов.

Депутаты планируют взяться за ряд законопроектов, например, относительно инвестиционного климата, диджитализации, суда присяжных, народовластия, медиации и другие, подытожил Стефанчук.

Напомним, рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении стартовало 6 февраля. Как показали события в парламенте, процесс не будет ни простым, ни быстрым. Плюс ко всему – многие политические силы против принятия земельной реформы. Читайте в материале "Сегодня", во сколько обходится день земельных споров в Раде.

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