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Сторонники Бойко засыпают "Оппозиционный блок" "судебным спамом"

Сегодня, 08:00

Помешать бывшим однопартийцам выдвинуть своего кандидата - главная цель людей Бойко, считают эксперты

Сторонники Бойко засыпают "Оппозиционный блок" "судебным спамом" Политика Помешать бывшим однопартийцам выдвинуть своего кандидата - главная цель людей Бойко, считают эксперты

Партию "Оппозиционный блок" засыпают однотипными исками. Юристы говорят: этим "судебным спамом" изгнанники Юрий Бойко и его сторонники пытаются досадить "Оппозиционному блоку" во время президентской кампании и помешать выдвижению Александра Вилкула кандидатом в президенты.

Этот прием оппоненты "Оппозиционного блока" отработали еще до праздников. Юристы политсилы описывают его так: в суд поступают несколько одинаковых исков. И хотя бы один из них через автоматическую систему попадает к судье, с которым есть договоренность. С его подачи партии на время запрещается совершать любые действия.

"Министерство юстиции до решения дела по существу, или пока не будет обжалования в апелляционном порядке, не имеет права ничего делать", – поясняет Александр Боярчук, юрист.

12 января, применив схему "судебного спама", сторонники Бойко заблокировали решение о съезде "Оппозиционного блока". В новом иске требуют от Минюста запретить регистрировать любые политические силы, в названии которых есть слова "Оппозиционный блок". Просят отозвать удостоверение у уже зарегистрированных. А также запретить им выдвигать кандидатов на президентских и парламентских выборах.

Политологи уверены: затянуть время и помешать бывшим однопартийцам выдвинуть своего кандидата – главная цель людей Юрия Бойко. Ведь о честной победе в судах речь не идет. Политолог Кость Бондаренко говорит: юридического основания для выигрыша дела нет.

"Есть разъяснения Верховного Суда Украины, который говорит о том, что при регистрации новых политических сил возможно использовать части названий других политических партий, если они не дублируют дословно", – говорит Кость Бондаренко, политолог.

Всего изгнанники из Опоблока подали семь исков против своих бывших соратников. Три сейчас суд взял к рассмотрению. В партии это называют злоупотреблением правом на правосудие, и обещают доказать свою правоту по каждому из них.

Как известно, Юрия Бойко исключили из фракции "Оппозиционного блока" осенью, после того, как он внезапно изъявил желание идти в президенты без поддержки однопартийцев. Оппозиционеры, которые проголосовали за исключение Бойко из своих рядов и поддержали выдвижение Александра Вилкула кандидатом в президенты, попали в санкционные списки России. Напомним, по последним социологическим исследованиям Фонда "Украинская политика", Александр Вилкул уже на две десятых процента опережает своего бывшего коллегу по фракции Юрия Бойко.

Между тем, в "Оппозиционном блоке" заявляют, что Юрий Бойко создает им препятствия, потому что боится честной конкуренции. Отсюда и иски в суд, и решение о запрете вносить изменения в документы партии. Однако "Оппоблок" уже подал апелляцию. В политсиле ожидают быстрое решение. 

бойко, вилкул, оппозиционный блок

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