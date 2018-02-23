Сторонники Саакашвили хотели взорвать Верховную Раду – Луценко

Сторонники Саакашвили собирались взорвать Верховную раду – такое заявление сделал Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью изданию LB.UA.

"Благодаря его агрессивной риторике вокруг него собираются чрезвычайно агрессивные лица. У одного из них мы изъяли 20 кг пластида. К сведению: 20 кг пластида снесут одну стену ВР полностью. И это факт. Мы задержали группы с кучей оружия, которые собирались захватывать парламент. И это факт. Был молодой человек, который собирался с балкона бросать боевую гранату в зал ВР. И это факт", – заявил Луценко.

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Напомним, Михеил Саакашвили был задержан 12 февраля, в киевском ресторане – за ним приехали три "буса". Позже стало известно, что политика задержали сотрудники Госпогранслужбы по поручению Миграционной службы. После задержания его сразу повезли в аэропорт и отправили самолетом в Варшаву (Польша).

В свою очередь в Генпрокуратуре рассказали, что будет с делами по Саакашвили, которые расследуются в Украине. Пресс-секретарь генпрокурор Лариса Сарган уверяет, что уголовные производства не будут закрыты.

Сам политик рассказал о своих планах: "Я буду возвращаться в Украину и я найду способ, как это сделать. Я думаю, что мы найдем пути, как это сделать абсолютно легально". Также он заявил, что не будет просить никакого политического спасения.