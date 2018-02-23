Сторонники Саакашвили хотели взорвать Верховную Раду – Луценко

Сегодня, 23:22

У одного из сторонников Саакашвили изъяли 20 кг пластида, сообщил генпрокурор


Сторонники Саакашвили собирались взорвать Верховную раду – такое заявление сделал Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью изданию LB.UA.

"Благодаря его агрессивной риторике вокруг него собираются чрезвычайно агрессивные лица. У одного из них мы изъяли 20 кг пластида. К сведению: 20 кг пластида снесут одну стену ВР полностью. И это факт. Мы задержали группы с кучей оружия, которые собирались захватывать парламент. И это факт. Был молодой человек, который собирался с балкона бросать боевую гранату в зал ВР. И это факт", – заявил Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, Михеил Саакашвили был задержан 12 февраля, в киевском ресторане – за ним приехали три "буса". Позже стало известно, что политика задержали сотрудники Госпогранслужбы по поручению Миграционной службы. После задержания его сразу повезли в аэропорт и отправили самолетом в Варшаву (Польша).

В свою очередь в Генпрокуратуре рассказали, что будет с делами по Саакашвили, которые расследуются в Украине. Пресс-секретарь генпрокурор Лариса Сарган уверяет, что уголовные производства не будут закрыты.

Сам политик рассказал о своих планах: "Я буду возвращаться в Украину и я найду способ, как это сделать. Я думаю, что мы найдем пути, как это сделать абсолютно легально". Также он заявил, что не будет просить никакого политического спасения.
рада, Луценко, саакашвили, взрывчатка, пластид

Вы сейчас просматриваете новость "Сторонники Саакашвили хотели взорвать Верховную Раду – Луценко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Михеил Саакашвили. Фото: AFP

Саакашвили больше не нужен ни в Грузии, ни в Украине – Al Jazeera

Сегодня, 10:53

Наряду с Россией Михо делает больше всех, чтобы дискредитировать Украину

Политика

Михеил Саакашвили. Фото: AFP

В ГПУ надеются допросить Саакашвили по делу об убийствах на Майдане

20 Февраля, 02:51

Донской утверждает, что отсутствие возможности провести допрос Саакашвили не приостановит процесс расследования
Загрузка...

Власть

Михеил Саакашвили. Фото: Даниил Павлов

Активисты просят убрать из центра Киева палаточный городок сторонников Саакашвили

19 Февраля, 12:34

Из-за палаток центр столицы в сплошных пробках, общественного транспорта не дождаться

Политика

Валерия Лутковская. Фото из открытых источников

У омбудсмена появились вопросы по выдворению Саакашвили: Лутковская объяснила ситуацию

15 Февраля, 09:50

Офис уполномоченного по правам человека подал запросы в ряд украинских ведомств по реадмиссии политика
Загрузка...