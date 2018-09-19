Суд арестовал имущество министра инфраструктуры Омеляна (дополнено)

Соломенский районный суд Киева разрешил арестовать имущество министра инфраструктуры Владимира Омеляна. об этом сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

По ее словам, сегодня в суде прошло два закрытых заседания, на которых прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили арестовать имущество министра. Отмечается, что было два ходатайства, однако удовлетворил суд одно полностью, а второе частично.

"Было сегодня два заседания. Наложен арест (на имущество – ред.). Заседание проводилось в закрытом судебном заседании, поэтому больше ничего сказать не могу", – заявила Квитченко.

В то же время она не указала, какое именно имущество попало под арест.

Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Детективам удалось установить, что его расходы значительно превышали его доходы, а также министр вносил недостоверные данные в е-декларацию. Также чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, отмечают антикоррупционеры.

На следующий день, 14 сентября, суд принял решение по Омеляну, отпустив его на поруки. За чиновника поручились министр спорта Игорь Жданов и народный депутат Федор Бендюженко. Подробней, как проходило заседание суда, можно узнать в онлайн-трансляции сайта "Сегодня".

Также стало известно, что накануне допроса Омелян улетел в Германию. Разрешение на выезд ему предоставили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Министр сообщал, что отправился в Мюнхен в командировку.