Суд арестовал имущество министра инфраструктуры Омеляна (дополнено)
Решение принято по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Соломенский районный суд Киева разрешил арестовать имущество министра инфраструктуры Владимира Омеляна. об этом сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко.
По ее словам, сегодня в суде прошло два закрытых заседания, на которых прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили арестовать имущество министра. Отмечается, что было два ходатайства, однако удовлетворил суд одно полностью, а второе частично.
"Было сегодня два заседания. Наложен арест (на имущество – ред.). Заседание проводилось в закрытом судебном заседании, поэтому больше ничего сказать не могу", – заявила Квитченко.
В то же время она не указала, какое именно имущество попало под арест.
Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Детективам удалось установить, что его расходы значительно превышали его доходы, а также министр вносил недостоверные данные в е-декларацию. Также чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, отмечают антикоррупционеры.
На следующий день, 14 сентября, суд принял решение по Омеляну, отпустив его на поруки. За чиновника поручились министр спорта Игорь Жданов и народный депутат Федор Бендюженко. Подробней, как проходило заседание суда, можно узнать в онлайн-трансляции сайта "Сегодня".
Также стало известно, что накануне допроса Омелян улетел в Германию. Разрешение на выезд ему предоставили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Министр сообщал, что отправился в Мюнхен в командировку.
Вы сейчас просматриваете новость "Суд арестовал имущество министра инфраструктуры Омеляна (дополнено)". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"