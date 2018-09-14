Суд над министром Омеляном: онлайн-трансляция

Министра инфраструктуры подозревают в незаконном обогащении – по данным НАБУ, его расходы оказались больше, чем он заработал

В пятницу, 14 сентября, Соломенский районный суд Киева изберет меру пресечения для министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

"14 сентября 2018 года в 10 часов утра в помещении суда по адресу: г. Киев, Вознесенский спуск, 10-Б состоится судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения министру инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении суда.

Заседание началось, как и было запланировано, в 10 утра. Главенствующий судья – Анна Сергиенко.

10:20 Судья читает документы, переданные адвокатом. Сторона обвинения выступила против предоставленных адвокатом выводов экспертов о безосновательности подозрения Омеляну в коррупции.

"Владимир Владимирович Омелян подозревается в совершении трех преступлений, одно из которых квалифицируется, как тяжкое", – сказал прокурор.

10:15 Стороны обвинения и защиты не заявили об отводах. Адвокат просит внести в дело характеристики с места работы, свидетельства о браке и детях детях. Также адвокат просит присоединить к делу выводы экспертов о безосновательности подозрения Владимиру Омеляну.

10:05 Зал заседаний заполнен журналистами.

Ходатайство об избрании меры пресечения для министра инфраструктуры Владимира Омеляна поступило в Соломенский районный суд Киева в четверг, 13 сентября.

"13 сентября 2018 года в Соломенский районный суд г. Киева поступило ходатайство о применении в отношении подозреваемого Омеляна В. В. меры пресечения. На основании Положения об автоматизированной системе документооборота суда и Основ использования автоматизированной системы документооборота суда, ходатайство распределено и передано в производство судьи Сергиенко Г. Л.", – говорится в сообщении.

До этого глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что прокуроры будут просить в суде о пяти миллионах залога в качестве меры пресечения для министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении, внесении недостоверных сведений в декларацию.

Детективы отмечают, что в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года Омелян получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составили лишь в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года по меньшей мере 3,45 млн грн.

Кроме того, НАБУ удалось установить, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждено доказательствами, а их стоимость значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличные в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4,23 млн грн.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что инкриминируемые Национальным антикоррупционным бюро подозрения о незаконном обогащении не являются серьезным преступлением.

Даже несмотря на то, что Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении Владимиру Омеляну о незаконном обогащении и внесении недостоверных сведений в декларацию о доходах, министр инфраструктуры не намерен уходить в отставку с занимаемой должности.