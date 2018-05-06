Суд арестовал недвижимость и акции сына Авакова – СМИ

5 Мая 2018, 18:58

На решение может быть подана апелляция

Александр Аваков. Фото: sud-report.org.ua
Александр Аваков. Фото: sud-report.org.ua

Соломенский районный суд Киева наложил арест на квартиры и акции сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра, который фигурировал в так называемом "деле рюкзаков". На решение суда может быть подана апелляция. Об этом сообщает издание "Судебный репортер".

"Речь идет о трех машиноместах и квартире в Киеве, а также квартире в Харькове и 43,7% акций Авакова в частном акционерном обществе "Инвестор", которые арестованы впервые", – сообщает издание.

Напомним, уголовное производство было открыто против сына министра внутренних дел Арсена Авакова – Александра – и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении средств при закупке Министерством внутренних дел рюкзаков для Нацгвардии.

 1 ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра внутренних дел Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства, а также арестовал его имущество. Сына министра внутренних дел обязали также носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и являться в правоохранительные органы по первой необходимости. Позднее суд отменил решение об аресте его имущества и обязанности носить браслет.
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