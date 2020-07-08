Суд избирает меру пресечения Порошенко: онлайн-трансляция

Политику инкриминируют превышение полномочий при назначении замглавы внешней разведки в 2018 году

Сегодня Печерский районный суд Киева проводит очередное заседание по избранию меры пресечения для пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко, которого подозревают в превышении полномочий при назначении госчиновника.

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Отметим, 18 июня проходило первое судебное заседание по данному вопросу. Тогда прокуроры требовали для экс-президента арест с возможностью внесения залога. Однако суд перенес рассмотрение в связи с тем, что прокуроры подали ходатайство на изменение меры пресечения – теперь они просят личное обязательство для Порошенко.

Если Порошенко назначат новую меру пресечения, то он обязан будет являться по вызову следователя, не покидать пределы Киева без разрешения, не общаться с фигурантами дела и сдать свой загранпаспорт.

Второе заседание состоялось 1 июля, но и тогда не дошло до принятия решения. Адвокаты подозреваемого добивались отказа в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения.

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Также стало известно, что суд разрешил продлить следствие по данному делу в отношении Порошенко до 10 октября.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июня Петру Порошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Примечательно, что вызван он туда был вообще по другому уголовному производству ("дело картин"). Его адвокат уже заявил, что это было незаконно.

Позже стало известно, что речь идет об уголовном производстве о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. По данным следствия, Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины – к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41 ч., 4 ст. 426-1 УК Украины). Другими словами, в бытность президентом он заставил главу СВР Сергея Божка превысить свои полномочия и назначить первым заместителем Семочко.

В свою очередь президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с судом над Порошенко. Глава государства четко заявил, что не занимается политическим преследованием, отметив, что его предшественник просто пытается выставить себя жертвой "политических репрессий".

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