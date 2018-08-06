Суд начал слушание по делу об убийстве Вороненкова

Во время слушания Тарасенко, который уже 15 дней голодает, потерял сознание, его увезли в больницу, и заседание суда продолжат завтра

Шевченковский райсуд столицы начал слушание по делу об убийстве экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. На скамье подсудимых – двое: Ярослав Тарасенко и Александр Лось. Их подозревают в организации преступления и соучастии в нем. Прокуроры требуют продлить им срок в изоляторе временного содержания. Адвокаты, в свою очередь, жалуются на плохие условия в камерах.

Во время слушания Тарасенко, который уже 15 дней голодает, потерял сознание. Его увезли в больницу, и заседание суда продолжат завтра.

Как сообщалось, подозреваемый в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Владимир Тюрин объявлен в общенациональный розыск, также его разыскивает и Интерпол. Ему инкриминируют ст.115 ч.2 пп.6, 11 и 12 Уголовного кодекса (умышленное убийство совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений).

Напомним, убийство Вороненкова организовала ФСБ через бывшего гражданского мужа Марии Максаковой, криминального авторитета из Башкирии Владимира Тюрина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что мотивами убийства Вороненкова стали личная месть и политические интересы.