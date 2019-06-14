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Суд ООН рассматривает о нарушение Россией прав Киева в Черном море и Керченском проливе

14 июня, 21:26

По итогам будет принято решение, которое может предусматривать возмещение ущерба в сфере морского права

Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine.

Судьи в Международном суде ООН в Гааге приступают к обсуждению поданного Украиной иска о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе

Об этом заявил юрисконсульт Хуан Игнасио Массун.

"Сроки принятия арбитражного решения не установлены", – отметил юрисконсульт.

Юрисконсульт пояснил, что по итогам рассмотрения спора будет принято решение, которое может предусматривать возмещение ущерба в соответствии с приложением 7 Конвенции ООН по морскому праву.

Статья 10 приложения 7 Конвенции устанавливает, что "решение арбитража ограничивается предметом спора и в нем излагаются мотивы, на которых оно основано". Статья 11 предусматривает, что "решение окончательно и обжалованию не подлежит, если стороны в споре заранее не договорились о процедуре обжалования".

Арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина подала заявление о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, инициировав разбирательство о правах прибрежного государства в Черном, Азовском и Керченском проливах.

Ранее сообщалось, что Украина начала представлять свою позицию в Международном суде ООН в Гааге по иску против России относительно нарушений Конвенций по борьбе с финансированием терроризма (на Донбассе) и расовой дискриминации (в оккупированном Крыму).

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Представитель Украины в суде пояснила, что суть иска именно в нарушении Россией двух Конвенций, а не сама агрессия против украинского народа, – Россия отрицает само наличие спора между странами.


В июне 2018 года Международный суд ООН сделал "сюрприз" Путину на День России – подал Меморандум по делу Украины против России за финансирование терроризма. Как заявлял на тот момент президент Петр Порошенко, доказательства и оценка Международного суда в отношении действий РФ поможет преодолеть ложь Кремля и не оставит возможности для заявлений в стиле "это не мы" и "нас там нет".

Меморандум – это основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН. В нем собраны факты, на которых базируется иск Украины, и изложены правовые аргументы. После завершения письменной части производства, ни один новый документ не может быть подан на рассмотрение суда без согласия сторон. После представления Меморандума пройдет дискуссия сторон, которая будет базироваться на критике и защите того, что приведено в Меморандуме. Читайте подробней, в чем суть Меморандума и когда ждать решения суда ООН.

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Тег дело, Черное море, азовское море, Керченский пролив, гаага, суд ООН

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Источник:

Интерфакс-Украина

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