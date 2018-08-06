Суд оставил под стражей подозреваемого в организации покушения на Бабченко

Сегодня, 18:54

Содержание под стражей Германа продлено до 23 сентября, когда именно состоялось заседание суда, не сообщается

Борис Герман. Фото: Радио Свобода
Борис Герман. Фото: Радио Свобода

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей Бориса Германа, которого следствие называет организатором покушения на оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В Шевченковском суде рассказали, что содержание под стражей Германа продлено до 23 сентября. Когда именно состоялось заседание суда, не сообщается.

Напомним, 18 июля суд продлил на полгода срок досудебного расследования дела о покушении на Бабченко.

Как известно, вечером, 29 мая, на Бабченко якобы было совершено нападение прямо у входа в его квартиру. Позже появилось сообщение, что его застрелили в спину и он "умер" по пути в больницу в карете скорой помощи. Однако 30 мая, во второй половине дня, на брифинге силовиков появился "погибший" журналист – оказалось, что Бабченко – жив, и это была спецоперация СБУ по инсценировке его гибели для поимки российского заказчика покушения и исполнителя – бывшего бойца АТО.

Глава СБУ Василий Грицак рассказывал о задержании организатора покушения на Бабченко в Киеве. Также спецслужба выяснила, сколько российские спецслужбы заплатили за покушение на журналиста. Им оказался Борис Герман, которого суд арестовал на два месяца.

Однако во время судебного заседания подозреваемый заявил, что работает на разведку. "Ко мне обратился давний знакомый, который живет в Москве, он занимается организацией беспорядков в Украине. Этот факт был доложен внутренней разведке Украины. Контрразведка дала мне возможность изучать потоки денег". Вот только в разведке опровергли всякие связи с ним.
суд, Герман, Бабченко

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Источник:

Громадське радіо

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