Суд отказался отпустить под домашний арест соратника Саакашвили

Вчера, 23:57

 Суд продлил арест соратнику Саакашвили Дангадзе

Северион Дангадзе. Фото: rns.org.ua
Северион Дангадзе. Фото: rns.org.ua

Печерский районный суд города Киева отказался изменить меру пресечения для соратника экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе.

Защита Дангадзе ходатайствовала об изменении меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

По словам адвоката Романа Кругляка, Дангадзе специально удерживают в СИЗО, чтобы склонить его к подписанию соглашения со следствием.

"Ему предлагают сделку со следствием, исключительно с целью дачи показаний на господина Михеила Саакашвили", – заявил адвокат.

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Кроме того, защита Дангадзе сообщила о попытках давления на подозреваемого через его мать, чтобы она повлияла на сына для заключения им такого соглашения. Суд постановил расследовать этот инцидент.

"Сегодня к ней снова пришли неизвестные лица, которые угрожали физическим уничтожением и предлагали ей сделать официальное предложение сыну и уговорить его на сделку со следствием", – заявил Кругляк.

Ранее сообщалось, что соратник Саакашвили опознан как человек, оплачивавший акции протеста в Киеве. Во время следственных действий Дангадзе "вел себя нервно", рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Соратнику Саакашвили инкриминируют ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ст. 110 (госизмена).

Ранее силовики нашли документы, в которых указано, на что тратились деньги, передаваемые из РФ.

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что в руки силовиков попала сумка с документами, на которых четко видно, куда тратились деньги олигарха Сергея Курченко, с которым и связывают Саакашвили.

"Установлено, что человек приближенный к Саакашвили, а именно гражданин Украины Северион Дангадзе, при согласовании с самим Саакашвили, обратился через доверенное лицо к Сергею Курченко", – рассказал генеральный прокурор.
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Источник:

УНИАН

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