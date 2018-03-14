Соратник Саакашвили опознан как человек, оплачивавший акции протеста в Киеве

Сегодня, 20:46

Во время следственных действий Дангадзе "вел себя нервно", говорит Луценко

Сторонники Саакашвили под Радой. Фото: AFP
Сторонники Саакашвили под Радой. Фото: AFP

Правоохранители продолжают расследовать дело, главным фигурантом которого выступает соратник лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили – Северион Дангадзе.

Именно на него указывают как на человека, который выдавал финансовые средства на проведение протестных акций, о чем рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Следствие продвигается. Могу вас проинформировать, что на прошлой и этой неделе прошел ряд важных следственных действий с еще одним фигурантом этого дела – Северионом Дангадзе. Состоялось опознание его лицами, которые, по их утверждению, получили от него финансовые средства на проведение протестных акций", – рассказал Луценко журналистам в среду в Киеве.

По его словам, во время проведения следственных действий Дангадзе "вел себя нервно".

Напомним, 27 февраля Апелляционный суд Киева оставил под стражей Дангадзе.

Соратнику Саакашвили инкриминируют ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ст. 110 (госизмена).

Ранее силовики нашли документы, в которых указано, на что тратились деньги, передаваемые из РФ.

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что в руки силовиков попала сумка с документами, на которых четко видно, куда тратились деньги олигарха Сергея Курченко, с которым и связывают Саакашвили.

"Установлено, что человек приближенный к Саакашвили, а именно гражданин Украины Северион Дангадзе, при согласовании с самим Саакашвили, обратился через доверенное лицо к Сергею Курченко", – рассказал генеральный прокурор.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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