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Суд отказался снять Зеленского с выборов

Сегодня, 10:02

В отношении кандидата в президенты был подан иск – Зеленского заподозрили в нарушении из-за бесплатных билетов на дебаты

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/ze2019official
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/ze2019official.

Шестой Апелляционный Административный суд отказался отменить регистрацию Владимира Зеленского кандидатом в президенты, не удовлетворив соответствующий иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько. Соответствующее решение было принято в ночь с субботы на воскресенье.

Истец посчитал подкупом избирателей то, что "ЗеКоманда" распространяла бесплатные билеты на специальном сайте на дебаты Зеленского с Порошенко на "Олимпийском" 19 апреля. Он обратился в суд с требованием признать это нарушением избирательного процесса и отменить решение Центральной избирательной комиссии о регистрации Зеленского кандидатом в президенты.

Однако суд признал такие требование Хилько необоснованными и такими, которые не подлежат удовлетворению, и отказал в удовлетворении его иска. Также суд объяснил, какие основания существуют для снятия лица с выборов, а именно: собственное обращение кандидата с заявлением о снятии с выборов, прекращение гражданства Украины, выезд его за пределы Украины на постоянное проживание, признание кандидата на пост президенты Украины недееспособным.

Также отмечается, что даже, если бы и был установлен факт подкупа избирателей путем распространения бесплатных билетов, то за такие действия Центризбирком мог объявить кандидату в президенты предупреждение, но никак не снять с выборов.

Напомним, на дебаты пришли тысячи людей. Как рассказывали в МВД, правоохранители насчитывали 22 тысячи украинцев. Стоит отметить, что были не только киевляне, но и многие приехали с других областей. В то же время отметим, что накануне дебатов сайт с бесплатными билетами был так перегружен желающими, что перестал нормально функционировать.

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Тег выборы, суд, иск, билеты, дебаты, Зеленский

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Источник:

Интерфакс-Украина

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