Суд отказался снять Зеленского с выборов
В отношении кандидата в президенты был подан иск – Зеленского заподозрили в нарушении из-за бесплатных билетов на дебаты
Шестой Апелляционный Административный суд отказался отменить регистрацию Владимира Зеленского кандидатом в президенты, не удовлетворив соответствующий иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько. Соответствующее решение было принято в ночь с субботы на воскресенье.
Истец посчитал подкупом избирателей то, что "ЗеКоманда" распространяла бесплатные билеты на специальном сайте на дебаты Зеленского с Порошенко на "Олимпийском" 19 апреля. Он обратился в суд с требованием признать это нарушением избирательного процесса и отменить решение Центральной избирательной комиссии о регистрации Зеленского кандидатом в президенты.
Однако суд признал такие требование Хилько необоснованными и такими, которые не подлежат удовлетворению, и отказал в удовлетворении его иска. Также суд объяснил, какие основания существуют для снятия лица с выборов, а именно: собственное обращение кандидата с заявлением о снятии с выборов, прекращение гражданства Украины, выезд его за пределы Украины на постоянное проживание, признание кандидата на пост президенты Украины недееспособным.
Также отмечается, что даже, если бы и был установлен факт подкупа избирателей путем распространения бесплатных билетов, то за такие действия Центризбирком мог объявить кандидату в президенты предупреждение, но никак не снять с выборов.
Напомним, на дебаты пришли тысячи людей. Как рассказывали в МВД, правоохранители насчитывали 22 тысячи украинцев. Стоит отметить, что были не только киевляне, но и многие приехали с других областей. В то же время отметим, что накануне дебатов сайт с бесплатными билетами был так перегружен желающими, что перестал нормально функционировать.
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