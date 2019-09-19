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Суд отменил Ефремову домашний арест

19 сентября, 11:15

Бывший «регионал» теперь сможет свободно передвигаться по улице, но уехать не сможет

Александр Ефремов. Фото: facebook.com/A.S.YEFREMOV

Александр Ефремов. Фото: facebook.com/A.S.YEFREMOV

Старобельский районный суд Луганской области снова изменил меру пресечения экс-главе фракции "Партии регионов" Александру Ефремову. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Наталья Литвин.

По ее словам, еще 18 сентября судом было принято решение об отмене домашнего ареста.

"Ему изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство", – сказала Литвин.

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Как сообщали новости "Сегодня", 22 июля суд принял решение смягчить политику меру пресечения, отпустив его из СИЗО под домашний арест. 24 июля он вышел из следственного изолятора, а на следующий день стало известно, что он прибыл в Киев, но с электронным браслетом.

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Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. В январе 2017-го ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении политика.

Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена. Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.10, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", во время одного из судебных заседаний в прошлом году Ефремову стало плохо, однако суд не разрешил его госпитализацию.

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суд Ефремов домашний арест

Источник: УНИАН

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