Суд повторно арестовал экс-нардепа Шепелева – СМИ

В пятницу, 23 февраля, Дарницкий райсуд Киева постановил арестовать на два месяца без права внесения залога бывшего народного депутата Александра Шепелева. Об этом в комментарии изданию "Страна.ua" рассказал адвокат Шепелева Денис Аникин.

По информации Аникина, защита Шепелева планирует оспорить это решение в апелляционной инстанции.

Правоохранители данную информацию пока не комментировали.

Напомним, 10 февраля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года. Он был задержан 8 февраля, является фигурантом ряда уголовных дел.

Напомним,в Печерском районном суде Киева рассмотрение меры пресечения для задержанного накануне вечером Шепелева продолжалось более 10 часов. Экс-нардеп находился в помещении суда за решеткой, на лице у него гематомы и синяки, сам он утверждал, что у него сломана челюсть и ему сложно говорить.

Как заявляли в Генеральной прокуратуре, у Шепелева нашли удостоверение "МГБ ДНР". Сообщается, что главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению одного из бывших народных депутатов в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, который с 2014 года находился в розыске. По этой же лицу главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).