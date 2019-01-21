Суд продлил арест Ефремова еще на два месяца

Суд в 15-й раз продлил Ефремову меру пресечения

Фото: cxid.info.

Суд продлил арест Ефремова еще на два месяца //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/631/776/5c4631776a35a.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/631/776/5c4631776a35a.jpg 2019-01-21T23:01:00+02:00 Политика Суд в 15-й раз продлил Ефремову меру пресечения

Старобельский районный суд Луганской области в понедельник продлил меру пресечения в виде ареста экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову.

"Старобельский райсуд Луганщины сегодня продолжил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца экс-регионалу Александру Ефремову", - написала в своем аккаунте в Твиттер пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в понедельник вечером.

Ранее во время судебного заседания у политика случились проблемы со здоровьем, однако суд отказал в госпитализации Ефремова. Он сообщил о плохом самочувствии и ему вызвали "скорую", а для оказания медпомощи был объявлен перерыв в заседании. После этого медработник, выступая в суде, сообщил, что Ефремову нужна госпитализация и лечение в стационаре.

Как известно, Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. В январе 2017-го ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении политика.

Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена. Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.10, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

Ранее бывший народный депутат и экс-губернатор Луганской области Александр Ефремов объяснил, как можно было избежать раскола Украины в 2014 году.

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