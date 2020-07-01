Суд рассматривает меру пресечения Порошенко: онлайн-трансляция

Печерский районный суд Киева снова взялся за рассмотрение избрания меры пресечения для пятого президента Петра Порошенко, которого подозревают в превышении полномочий на посту главы государства.
Отметим, 18 июня проходило первое судебное заседание по данному вопросу. Тогда прокуроры требовали для экс-президента арест с возможностью внесения залога. Однако суд перенес рассмотрение в связи с тем, что прокуроры подали ходатайство на изменения меры пресечения – теперь они просят личное обязательство для Порошенко.
Как сообщали новости "Сегодня", 10 июня Петру Порошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Примечательно, что вызван он туда был вообще по другому уголовному производству ("дело картин"). Его адвокат уже заявил, что это было незаконно.
Позже стало известно, что речь идет об уголовном производстве о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. По данным следствия, Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины – к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).
В свою очередь президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с судом над Порошенко. Глава государства четко заявил, что не занимается политическим преследованием, отметив, что его предшественник просто пытается выставить себя жертвой "политических репрессий".
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