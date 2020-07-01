Українська
$ 26,67
29,87
  1. Новости политики

Суд рассматривает меру пресечения Порошенко: онлайн-трансляция

1 июля, 13:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Политик подозревается в превышении полномочий президента Украины

Печерский районный суд Киева снова взялся за рассмотрение избрания меры пресечения для пятого президента Петра Порошенко, которого подозревают в превышении полномочий на посту главы государства.

Реклама

Отметим, 18 июня проходило первое судебное заседание по данному вопросу. Тогда прокуроры требовали для экс-президента арест с возможностью внесения залога. Однако суд перенес рассмотрение в связи с тем, что прокуроры подали ходатайство на изменения меры пресечения – теперь они просят личное обязательство для Порошенко.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июня Петру Порошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Примечательно, что вызван он туда был вообще по другому уголовному производству ("дело картин"). Его адвокат уже заявил, что это было незаконно.

В тренде
Впервые за семь лет: Украина и Венгрия заговорили о сотрудничестве

Позже стало известно, что речь идет об уголовном производстве о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. По данным следствия, Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины – к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

Реклама

В свою очередь президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с судом над Порошенко. Глава государства четко заявил, что не занимается политическим преследованием, отметив, что его предшественник просто пытается выставить себя жертвой "политических репрессий".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд мера пресечения Петр Порошенко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Транспорт могут остановить: Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина
Транспорт могут остановить: Шмыгаль озвучил условия для усиления карантинаПолитика
Подозрение Порошенко: Венедиктова записала видео с объяснением
Подозрение Порошенко: Венедиктова записала видео с объяснениемПолитика
Запуск Россией грузовых поездов в Крым: Украина пригрозила Арбитражным трибуналом
Запуск Россией грузовых поездов в Крым: Украина пригрозила Арбитражным трибуналомКрым
"Рано еще говорить о смене власти": интервью с главой партии "Слуга народа"Политика
"Дети низкого качества": Третьякова выступила в Раде с извинениями и обвинениямиПолитика
Украинцев призвали
Украинцев призвали "ментально готовиться" к полномасштабному вторжению РоссииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять