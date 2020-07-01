Суд рассматривает меру пресечения Порошенко: онлайн-трансляция

Печерский районный суд Киева снова взялся за рассмотрение избрания меры пресечения для пятого президента Петра Порошенко, которого подозревают в превышении полномочий на посту главы государства.

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Отметим, 18 июня проходило первое судебное заседание по данному вопросу. Тогда прокуроры требовали для экс-президента арест с возможностью внесения залога. Однако суд перенес рассмотрение в связи с тем, что прокуроры подали ходатайство на изменения меры пресечения – теперь они просят личное обязательство для Порошенко.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июня Петру Порошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Примечательно, что вызван он туда был вообще по другому уголовному производству ("дело картин"). Его адвокат уже заявил, что это было незаконно.

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Позже стало известно, что речь идет об уголовном производстве о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. По данным следствия, Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины – к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

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В свою очередь президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с судом над Порошенко. Глава государства четко заявил, что не занимается политическим преследованием, отметив, что его предшественник просто пытается выставить себя жертвой "политических репрессий".

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