Сурков ушел в отставку: СМИ назвали имя нового куратора "Л/ДНР"

На смену помощнику Путина пришел одиозный дипломат

Владимир Путин и Владислав Сурков. Фото: Wikipedia

Помощник президента РФ по сотрудничеству со странами СНГ Владислав Сурков, курировавший оккупированные территории – Абхазию, Южную Осетию и т.наз. "Л/ДНР", ушел в отставку.

Об этом сообщает Telegram-канал "Незыгарь", достаточно близкий к Кремлю ресурс, публикующий информацию до ее официального попадания в СМИ. В других российских СМИ упоминания об этом пока не было, только осторожные предположения.

Telegram-канал уточнил, что место Суркова, как ожидалось, займет выходец из ГРУ и отозванный из Беларуси и не принятый в Украине дипломат Михаил Бабич.

Ранее сообщалось, что смена Кремлем неформального "куратора Л/ДНР" вызвала ажиотаж в оккупационных администрациях и "силовых структурах" на Донбассе, поскольку главари "Л/ДНР" ждут от нового куратора кадровых чисток .

Накануне появления слухов о замене Суркова Бабичем президент РФ подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированой части Донбасса:

Также писалось, что Путин назначил нового "куратора" Донбасса. Указом от 17 апреля он отправил в отставку главу управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна и назначил на эту должность Алексея Филатова.

Цель управления администрации, которое возглавлял Говорун, обеспечивать деятельность президента по вопросам приграничного сотрудничества с Украиной, Абхазией и Южной Осетией.

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