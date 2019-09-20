"Свобода слова Савика Шустера": "ПриватБанк – тест для новой власти"

/ Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сегодня, 20 сентября, в 21:00, темой социально-политического шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будет "ПриватБанк – тест для новой власти".

Новости "Сегодня" будут транслировать ток-шоу онлайн.

Гостями третьего выпуска станут экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, народный депутат от ВО "Батьківщина" Сергей Соболев, шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина, основатель и генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, экономический эксперт Сергей Фурса.

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Также в эфире ожидают прямое включение с экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой, народным депутатом от ВО "Батьківщина" Сергеем Тарутой и шведским экономистом и дипломатом Андерсом Аслундом.

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Напомним, темой ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 13 сентября был обмен пленными и новые законопроекты.

Смотрите новое социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина" .

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