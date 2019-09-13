"Свобода слова Савика Шустера": обмен пленными и новые законопроекты

В программе будут участвовать политики, волонтеры, бывшие участники АТО

/ Фото: телеканал "Украина"

Сегодня, 13 сентября, в 21:00, в прямом эфире канала "Украина" выйдет второй выпуск социально-политического шоу "Свобода слова Савика Шустера", в котором будут обсуждать обмен пленными и новые законопроекты.

Гостями станут Степан Хмара, Андрей Загороднюк, Михаил Саакашвили, Андрей "Рахман" Гречанов, Давид Арахамия, Сергей Власенко, Ахтем Чийгоз, Владимир Жемчугов. Ведущий вместе с экспертами расскажет и покажет, чем на самом деле дышит страна.

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Смотрите новое социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина".

Напомним, премьера политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" состялась 6 сентября и прошла с ошеломляющим успехом. В ней принимали участие руководитель Офиса президента Андрей Богдан, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, заместитель председателя парламентской фракции ВО "Батькивщина" Сергей Соболев, мэр Киева Виталий Кличко и другие политики.

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