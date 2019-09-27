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"Свобода слова Савика Шустера": рынок земли в Украине

27 сентября, 13:26

Гостями студии станут чиновники, политики и аграрии

/ Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сегодня, 27 сентября, в 21:00, темой социально-политического шоу "Свобода слова Савика Шустера", которая выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будет "Земля раздора".

Политики, правительство и обычные фермеры в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" будут выяснять, выгодно ли стране торговать землей.

Гостями четвертого выпуска станут министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов , лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко , председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский , заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по вопросам агрополитики Тарас Высоцкий , владелец группы компаний "Агродар" Роман Лещенко , председатель "Всеукраинской Аграрной Рады" Андрей Дыкун , директор предприятия "Жемчужина Подолья" Сергей Иващук , профессор кафедры земельного и аграрного права юридического факультета Киевского национального университета имени Т. Шевченко Анатолий Мирошниченко , президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрыжак .

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Напомним, ток-шоу 20 сентября было на тему: "ПриватБанк – тест для новой власти".

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Смотрите новое социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина" .

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Источник: Сегодня

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