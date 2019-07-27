"Свобода слова" Савика Шустера стартует на канале "Украина"

Программа будет выходить каждую пятницу в 21:00

Савик Шустер. Фото: Facebook

На канале "Украина" стартует новое социально-политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа выйдет в эфир 6 сентября 2019 года и будет выходить каждую пятницу в прайм-тайм – 21:00.

"Я возвращаюсь в новую Украину, страну, наполненную надеждой, и мы рассчитываем, что эта надежда отразится в нашей студии. Я рад тому, что буду причастен к изменениям, которые происходят в стране", - отметил Савик Шустер.

Директор канала "Украина" Виктория Корогод подчеркнула, что страна переживает существенные изменения, и потому важно, чтобы общество понимало, что происходит в государстве.

"Программа "Свобода Слова Савика Шустера" является действенным инструментом, который поможет всем нам разобраться в происходящих событиях. Мы рады приветствовать Савика на канале", – заявила она.

Ранее в столице отгремел грандиозный концерт, организованный каналом "Украина". Телеверсию концерта можно будет посмотреть в День Независимости Украины на телеканале "Украина".





Кроме того,в Киеве начались съемки сериала "Выходите без звонка 2". Производством картины по заказу телеканала "Украина" занимается кинокомпания "Три-Я-Да Продакшн".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Свобода слова" Савика Шустера стартует на канале "Украина"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"