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"Свобода слова" Савика Шустера стартует на канале "Украина"

27 июля, 19:27

Программа будет выходить каждую пятницу в 21:00

Савик Шустер
Савик Шустер. Фото: Facebook

На канале "Украина" стартует новое социально-политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа выйдет в эфир 6 сентября 2019 года и будет выходить каждую пятницу в прайм-тайм – 21:00.

"Я возвращаюсь в новую Украину, страну, наполненную надеждой, и мы рассчитываем, что эта надежда отразится в нашей студии. Я рад тому, что буду причастен к изменениям, которые происходят в стране", - отметил Савик Шустер.

Директор канала "Украина" Виктория Корогод подчеркнула, что страна переживает существенные изменения, и потому важно, чтобы общество понимало, что происходит в государстве.

"Программа "Свобода Слова Савика Шустера" является действенным инструментом, который поможет всем нам разобраться в происходящих событиях. Мы рады приветствовать Савика на канале", – заявила она.

Ранее в столице отгремел грандиозный концерт, организованный каналом "Украина". Телеверсию концерта можно будет посмотреть в День Независимости Украины на телеканале "Украина".


Кроме того,в Киеве начались съемки сериала "Выходите без звонка 2". Производством картины по заказу телеканала "Украина" занимается кинокомпания "Три-Я-Да Продакшн".

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