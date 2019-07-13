Священник объяснил, почему ПЦУ становится краеугольным камнем православия

Черногория требует автокефалии от Сербской церкви и апеллирует к опыту Украины, говорит Евстратий

Cпикер Киевской митрополии ПЦУ Евстратий. Фото: Facebook

Даже несмотря недавнее признание, Православная церковь Украины становится краеугольным камнем нового баланса сил в мировом православии, который пытается выстроить Вселенский патриарх Варфоломей.

Об этом спикер Киевской митрополии ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) рассказал в интервью Укринформу.

В качестве примера он привел недавнюю встречу с Черногорским митрополитом Сербской православной церкви Амфилохием, отвезти письмо которому ему поручил митрополит ПЦУ Епифаний.

"В церковной среде митрополит Амфилохий – широко известный иерарх, в частности, в Русской церкви известный, один из самых влиятельных иерархов Сербской церкви. Он глубоко образованный человек, в свое время он учился в Риме вместе с будущим патриархом Варфоломеем, свободно владеет русским и греческим языками, возможно, еще какими-то, я не знаю; мы общались на русском языке, но я точно знаю, что он также совершенно свободно владеет греческим языком", – рассказывает архиепископ.

По его словам, суть поездки была в том, чтобы заверить, что Украинская церковь, которая получила соответствующий статус от Вселенского патриарха, общается только с теми церквями, которые общаются со Вселенским патриархом, и с другими – нет.

"Потому что мы знаем, что в Черногории стоит вопрос об их автокефалии, Сербская церковь этого не приемлет, но сторонники автокефалии апеллируют и к прошлой истории, и к украинскому опыту", – говорит спикер Киевской митрополии ПЦУ.

"Ситуация сложилась таким образом, что для Сербской церкви важно заверение нами нашей официальной позиции, то есть – мы придерживаемся тех правил и тех норм, которые прописаны для общения между поместными православными церквами. И мы показали, что да, мы придерживаемся в т.ч. и этим письмом. Меня принял митрополит Амфилохий, у нас с ним был продолжительный разговор – три с половиной часа – содержательный, суть которого сводилась к тому, что православие должно иметь единство, что мы не должны углублять разделение, а мы должны искать способы быть едиными", – подчеркнул Евстратий.

Он добавил, что такие личные контакты, даже с теми, кто скептически относится к вопросу украинской автокефалии, они позволяют двигаться вперед.

"О нас должны знать от нас. Шаг за шагом, даже те, о ком говорят, что эти церкви точно не будут благосклонными или союзными, или не будут признавать, могут иметь другое мнение", – подытожил священник.

Напомним, ранее Евстратий объяснил, почему ПЦУ нужно признание от Греческой и Кипрской церкви .

Новости "Сегодня" сообщали, что 9 января Синод Вселенского патриархата подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Священник объяснил, почему ПЦУ становится краеугольным камнем православия". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"