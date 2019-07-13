Священник объяснил, почему ПЦУ становится краеугольным камнем православия
Черногория требует автокефалии от Сербской церкви и апеллирует к опыту Украины, говорит Евстратий
Даже несмотря недавнее признание, Православная церковь Украины становится краеугольным камнем нового баланса сил в мировом православии, который пытается выстроить Вселенский патриарх Варфоломей.
Об этом спикер Киевской митрополии ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) рассказал в интервью Укринформу.
В качестве примера он привел недавнюю встречу с Черногорским митрополитом Сербской православной церкви Амфилохием, отвезти письмо которому ему поручил митрополит ПЦУ Епифаний.
"В церковной среде митрополит Амфилохий – широко известный иерарх, в частности, в Русской церкви известный, один из самых влиятельных иерархов Сербской церкви. Он глубоко образованный человек, в свое время он учился в Риме вместе с будущим патриархом Варфоломеем, свободно владеет русским и греческим языками, возможно, еще какими-то, я не знаю; мы общались на русском языке, но я точно знаю, что он также совершенно свободно владеет греческим языком", – рассказывает архиепископ.
По его словам, суть поездки была в том, чтобы заверить, что Украинская церковь, которая получила соответствующий статус от Вселенского патриарха, общается только с теми церквями, которые общаются со Вселенским патриархом, и с другими – нет.
"Потому что мы знаем, что в Черногории стоит вопрос об их автокефалии, Сербская церковь этого не приемлет, но сторонники автокефалии апеллируют и к прошлой истории, и к украинскому опыту", – говорит спикер Киевской митрополии ПЦУ.
"Ситуация сложилась таким образом, что для Сербской церкви важно заверение нами нашей официальной позиции, то есть – мы придерживаемся тех правил и тех норм, которые прописаны для общения между поместными православными церквами. И мы показали, что да, мы придерживаемся в т.ч. и этим письмом. Меня принял митрополит Амфилохий, у нас с ним был продолжительный разговор – три с половиной часа – содержательный, суть которого сводилась к тому, что православие должно иметь единство, что мы не должны углублять разделение, а мы должны искать способы быть едиными", – подчеркнул Евстратий.
Он добавил, что такие личные контакты, даже с теми, кто скептически относится к вопросу украинской автокефалии, они позволяют двигаться вперед.
"О нас должны знать от нас. Шаг за шагом, даже те, о ком говорят, что эти церкви точно не будут благосклонными или союзными, или не будут признавать, могут иметь другое мнение", – подытожил священник.
Напомним, ранее Евстратий объяснил, почему ПЦУ нужно признание от Греческой и Кипрской церкви .
Новости "Сегодня" сообщали, что 9 января Синод Вселенского патриархата подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины .
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