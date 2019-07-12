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Архиепископ объяснил, почему ПЦУ нужно признание от Греческой и Кипрской церкви

12 июля, 04:30

Украинской церкви надо завоевывать союзников, а не наживать оппонентов, говорит Евстратий

Архиепископ Евстратий (Зоря)
Архиепископ Евстратий (Зоря). Фото: Facebook

Православной церкви Украины, которая занимает последнее 15-е место Диптихе, т.е. списке православных автокефальных и автономных церквей, упоминаемых во время литургии, нужно признание со стороны более древних Кипрской и Элладской (Греческой) церквей, поскольку они обладают исключительным влиянием в семье эллинских церквей и могут быть нашими союзниками.

Об этом спикер Киевской митрополии ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий рассказал в интервью Укринформу.

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"Если мы настаиваем на патриархате, то выходит так, что церковь, которая возникла якобы вчера, сразу занимает место в Диптихе выше них (сейчас у Кипрской – 10-е, у Элладской – 11-е место. – Ред.). Потому что предстоятели и одной, и второй церкви имеют статус архиепископа. Хотя Кипрская церковь имеет свою автокефалию, утвержденную от III Вселенского собора. И поэтому даже по чисто субъективной причине – мы бы вместо союзников получили бы двух оппонентов. Нужно ли нам это? Или нет? Одно с другим сопоставимо? Когда происходит спекуляция, что "патриархат – это автокефалия, митрополия – это не автокефалия", меня это просто унижает. Из учебника для семинарии известно, что почетный статус предстоятеля не имеет никакого значения – митрополит ли это, патриарх ли это, или архиепископ", – объяснил священник.

По его словам, все зависит от определенных факторов.

"Разве Польша, возглавляемая митрополитом, – это митрополия Константинопольского патриархата? Или Чехо-Словацкая церковь – митрополия Константинополя? Или Эллада – архиепископия Константинопольского патриархата? Или Кипрская церковь – архиепископия Константинопольского патриархата? И спекулировать на этом имени, тем более – утверждать, что митрополия зависима так же, как Московская митрополия зависима от Москвы, это – неправда", – подчеркнул спикер Киевской митрополии ПЦУ.

"Правда заключается в том, что Киевская митрополия (ПЦУ – Ред.) независима от Константинополя. … Другое дело, что абсолютно независимых в природе не существует. Начиная с того, что все творение зависит от Создателя, потому что источник творения – Бог. И все творение дышит и движется благодаря Создателю. Мы по Конституции независимое государство", – резюмировал Евстратий.

Новости "Сегодня" сообщали, что 9 января Синод Вселенского патриархата подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины .

Также напомним, что 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия Вселенский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю ПЦУ Епифанию Томос.

Румынская православная церковь (7-е место в Диптихе) заявила, что может признать Православную церковь Украины в случае, если получит письменное заверение от церковных властей и государственных органов страны, что будут обеспечены права и свободы румынских общин.

В Православной церкви Грузии (9-е место в Диптихе) заявили, что не определились с отношением к Томосу для Украины

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Тег Греция, Кипр, Константинополь, Евстратий, вселенский патриархат, ПЦУ, Православная церковь Украины

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