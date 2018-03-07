Сына замглавы Минобразования отправили под домашний арест

Сегодня, 17:06

Ковтунец-младший является фигурантом дела о разбойном нападении на курьера

Суд принял решение. Фото: pixabay.com
Суд принял решение. Фото: pixabay.com

Сына заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца – Михаила – отправили под ночной домашний арест. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, такую меру пресечения суд избрал всем трем подозреваемым по делу о разбойном нападении на курьера.

Заседание по двоим из них, в частности, Ковтунца-младшего, состоялось 7 марта, еще одному меру пресечения избрали 6 марта.

Подозреваемые обязаны не покидать место жительства с 21 по 6 часов. Срок действия постановления – до 4 мая.

Ранее стало известно, что Ковтунец является фигурантом дела о разбойном нападении на курьера.

3 марта ему сообщили о подозрении.

Всего в деле 3 подозреваемых. По версии следствия, они, сговорившись между собой, заказали через интернет-магазин iPhone 8+ и напали на курьера, который привез телефон на место встречи.

Владимир Ковтунец считает произошедшее провокацией.

"Я сейчас нахожусь за границей, неудобно говорить. Скажу, что есть попытка обвинить в том, чего не было. Больше не хотел бы комментировать. Считаю это попыткой сделать подножку мне", – сказал Ковтунец-старший в комментарии "Сегодня".

Напомним, ранее произошел еще один резонансный случай с участием сына другого чиновника – народного депутата Игоря Попова. Вооруженный подросток вместе с подельником пытался ограбить продуктовый магазин на Оболони в Киеве. Полиция открыла уголовное производство по статье "Разбой".

В соцсети Попов признался, что его сын совершил правонарушение и заявил, что не намерен никуда обращаться, а виновные должны понести наказание.
суд, ограбление, Ковтунец

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Источник:

Украинская правда

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